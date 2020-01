Domenica In infuocata, lite Venier-D’Agostino: “No errore fatto con Frizzi”

Domenica In di fuoco, scoppia la lite su Amadeus tra Mara Venier e Roberto D’Agostino: “Non ripetiamo l’errore fatto con Frizzi”

Domenica In infuocata: nel salotto pomeridiano di Rai 1 si è parlato del prossimo Festival di Sanremo. Tra gli ospiti, il vulcanico Roberto D’Agostino che a più riprese ha sottolineato come non sia convinto dalla scelte dei vertici di Viale Mazzini di affidare la kermesse canora ad Amadeus. Mara Venier, se inizialmente non è intervenuta nella discussione, si è poi esposta. Risultato, un incandescente botta e risposta con il direttore di Dagospia. Zia Mara ha colto anche l’occasione per augurarsi che possa non ripetersi l’errore fatto con Fabrizio Frizzi, ossia di aver avuto il rimpianto di non avergli mai concesso di guidare il Festival. Rimpianto provato da molti soltanto dopo la sua scomparsa.

Botta e risposta tra la conduttrice e il giornalista

“Amadeus da solo al Festival, ma se si è sempre confuso col microfono… Ci vuole carisma…”, ha affondato D’Agostino. L’ennesima punzecchiatura, già prima ne aveva riservate altre al conduttore. A questo punto la Venier è intervenuta con decisione: “Roberto, non è vero. Amadeus da solo sarà una grande sorpresa. No no no non sono d’accordo, non mi piace, sono luoghi comuni. Si chiama qualunquismo. Amadeus è un grande professionista, amato dal pubblico. E lo ha dimostrato. Non ripetiamo l’errore che è stato fatto con Fabrizio Frizzi, non ripetiamolo”. In studio sono piovuti applausi, ma D’Agostino non ha mollato la presa: “Allora perché c’è Fiorello?”. “Mo faccio uno scandalo io”, ha tuonato Mara che ha aggiunto: “C’è Fiorello perché sono amicissimi ed è un supporto. Lo chiamerei pure io. Venisse 5 minuti tutte le domeniche qui, mi butterei per terra. Lui è il numero uno…”. Ma non è finita qui…

D’Agostino chiude la discussione: “Ognuno ha la sua opinione, per te va bene, per me no”.

“Da solo non ce la fa!”, ha controbattuto nuovamente Roberto. Altra sferzata di Mara: “Non è vero, è il valore aggiunto!”. D’Agostino ha avuto l’ultima parola: “Ognuno ha la sua opinione, per te va bene, per me no”.