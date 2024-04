Domenica In, Leotta e il regalo a Mara: “Qualcuno l’ha mangiato”

Nella puntata di Domenica In andata in onda domenica 14 aprile su Rai 1 tra i diversi ospiti c’è stata anche Diletta Leotta. La conduttrice televisiva e radiofonica ha parlato a lungo del suo amore con Loris Karius, da cui ha avuto recentemente una bambina. Una volta arrivata in studio ha portato anche una sorpresa per Mara Venier, tuttavia c’è stato un imprevisto e la conduttrice si è accorta che mancava qualcosa!

Diletta Leotta è entrata portando tra le mani una bellissima cesta. All’interno vi erano numerosi prodotti tipici della Sicilia come cannoli e limoni con cui voleva omaggiare la padrona di casa Mara Venier. La conduttrice è rimasta molto contenta del regalo che la sua ospite aveva deciso di portarle, tuttavia si è accorta presto che mancava qualcosa. All’interno della cesta c’era difatti un posto vuoto.

Mara non ha quindi esitato a far notare la cosa a Leotta:

Ma qui qualcuno se l’è mangiato!

La conduttrice radiofonica e televisiva ha quindi confermato che avevano mangiato qualcosa mentre erano dietro le quinte:

Si, l’abbiamo assaggiato dietro le quinte.

L’intervista a Diletta Leotta

Nel corso dell’intervista, Leotta ha toccato numerosi argomenti. Ha parlato della sua carriera e di come i suoi genitori inizialmente fossero contrari alla sua decisione di fare televisione, preferendo che si laureasse. Diverso tempo è stato poi dedicato alla sua storia d’amore con il calciatore Loris Karius. Ha raccontato di come si siano conosciuti a Parigi e tra loro sia scattato subito il colpo di fulmine, della maternità e ha poi rivelato il luogo e la data del suo matrimonio.

Si sposerà a Vulcano, un’isola della Sicilia che lei ha sempre amato e dove desiderava da sempre sposarsi, a fine giugno. Attualmente è alle prese con i preparativi per le nozze e si sta facendo aiutare da un wedding planner. Venier, per l’occasione, ha organizzato una sfilata di abiti da sposa e ha chiesto all’ospite di scegliere tra questi il suo preferito. Zia Mara le ha anche dato un pensierino per la sua bambina: un orsetto di peluche con dei palloncini.