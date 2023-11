Diletta Leotta, Verissimo: “I primi giorni con mia figlia uno choc”

Diletta Leotta è stata ospite a Verissimo e ha parlato della sua esperienza da neo mamma. Da quando è nata Aria, la sua vita e quella del suo compagno Loris Karius sono cambiata.

“Sono super felice, è un momento incredibile, a volte è difficile trovare le parole per descrivere questi attimi. Io sto molto bene, sto vivendo uno dei momenti più incredibili della mia vita, non so quando realizzi di essere mamma“

La Leotta ha raccontato i primi giorni con la piccola: “Tornare a casa con lei è stato molto bello perché in ospedale non ho capito niente, i primi giorni non dormiva, dovevo imparare a fare la mamma ma nessuno te lo insegna. I primi 4 sono stati uno choc poi a casa sono scoppiata a piangere ed ho realizzato che siamo in tre”

“È un momento stupendo questo, sto diventando donna e mi rendo conto di cosa significa, sto sperimentando tutte le emozioni. Pensavo che era un momento sereno per diventare mamma, non pronta perché non lo sei mai, però con Loris è diverso. Mi ha dato la possibilità di realizzare questo sogno. Mi ha cambiato la vita, il suo amore è l’ultimo, è quello giusto, che non ti dà la possibilità di pensare troppo, un istinto“

A proposito del suo compagno, in veste di papà, ha detto: “Lui è un papà stupendo, hanno già un legame incredibile. Poi lei è uguale a Loris, si somigliano molto e sono super legati, si divertiranno tanto“.

Diletta ha spiegato di essere tornata quasi subito a lavorare: “Io sono tornata a lavorare dopo un mese. È stato bellissimo ed è stato importante per me. La mia vita è quella, è giusto avere i miei spazi”.

Silvia Toffanin ha chiesto alla conduttrice radiofonica se ha intenzione di allargare la famiglia in un futuro: “Dopo aver avuto Aria adesso ho voglia di avere altri figli, una gioia talmente forte che un giorno Aria avrà un fratellino o una sorellina“. E sulle nozze: “Il matrimonio è nei miei sogni ma per ora Aria ha riempito tutto di una luce nuova e siamo focalizzati su di lei, poi ci sarà tempo per pensare a quest’altro step“.

Il rapporto con la mamma

Diletta ha raccontato che sua madre per lei è stata una figura fondamentale e che la sta aiutando molto in questo momento della sua vita.

“Mia mamma è stupenda, spero di essere come lei un giorno. Adesso mi rendo conto di tante cose, prima non la capivo. Il bello di una mamma è non essere egoista e lasciar andare un figlio, anche se vedere la cameretta vuota ti toglie il fiato. È giusto lasciare liberi i figli di inseguire i loro sogni. Lei mi aiuta tanto con Aria, mi insegna le ninne nanna, è bellissimo averla insieme a me“

L’amicizia con Elodie

A sorpresa Elodie ha mandato all’amica un videomessaggio speciale. Così la Leotta ha parlato del loro rapporto.

“Vivendo lontana dalla mia famiglia e a Milano le tue amiche diventano le sorelle che ti scegli, Elo è una di quelle che mi è stata vicina durante la gravidanza e adesso è una zia meravigliosa. Lei c’è sempre e sono contenta che è con me, non c’è cosa più bella della solidarietà tra donne“

Il caso del Calcioscommesse

Silvia Toffanin ha chiesto poi un commento sulla situazione del calcioscommesse emersa nell’ultimo periodo.