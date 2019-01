Domenica In, lacrime per Little Tony: ma il pubblico si scaglia contro la Venier

Domenica In, lacrime in studio per Little Tony: il pubblico sui social critica duramente Mara Venier

La puntata di Domenica In del 20 gennaio causa non poche critiche sui social nei confronti di Mara Venier. Scendendo nel dettaglio, dopo l’emozionante intervista a Gina Lollobrigida, entra in studio la figlia di Little Tony, Cristiana. Impossibile non tornare indietro nel tempo, ricordando il successo di Antonio Ciacci. Ricordiamo che il noto cantante e attore è morto il 27 maggio del 2013 a causa di un tumore maligno ai polmoni. A distanza di anni, la figlia non riesce a trattenere le lacrime per la scomparsa dell’uomo, di cui Mara manda in onda diversi filmati. Ma ecco che proprio a causa della commozione di Cristiana e della stessa Venier che arriva una vera e propria pioggia di critiche per il programma. I telespettatori sui social affermano di voler vivere una domenica davanti alla televisione in allegria e non assistendo sempre a questo genere di interviste. Dure le critiche nei confronti di Mara, che solitamente si lascia andare ad abbandonanti risate con i suoi ospiti.

Mara Venier a Domenica In delude il pubblico? I commenti negativi di alcuni telespettatori

“Allegriaaaaaa #DomenicaIn anche basta ora, con tutto il rispetto per Little Tony” e ancora “Però magari la domenica vorremmo passarla anche un po’ in allegria eh.. solo a parlare di passato e di morti?!?” Questi sono alcuni dei tanti commenti negativi che si leggono in questo momento sui social. Ma non solo, ci sono anche delle critiche che riguardano Domenica Live e Barbara D’Urso. A detta di molti, Mara starebbe invitando personaggi che la sua collega avrebbe già invitato lo scorso anno. “Poi mi spiegherete perché alcuni assurgono a modello di perfezione Domenica In che in due ore ha intervistato la stessa gente ospitata da Barbara a Domenica Live, vista come la peste nera”, si legge sui social. Nonostante ciò, la Venier continua a essere molto amata e apprezzata dal pubblico.

Domenica In: dopo l’intervista alla figlia di Little Tony arriva una pioggia di critiche per la Venier

Qualcuno è convinto che Mara stia invitando personaggi già visti e rivisti a casa della D’Urso. Ma a chi si riferiscono questi telespettatori? Secondo quanto si legge sui social, gli ospiti in questione sarebbero Gina Lollobrigida e la figlia di Little Tony. Sebbene la prima sia riuscita ad affascinare tutti con il suo travolgente passato, ecco che con la seconda Mara riceve forti critiche.