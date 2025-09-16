Domenica In, Katia Ricciarelli lasciata a casa: niente ospitata, il motivo

Mara Venier aveva annunciato che con la “sorella” Katia Ricciarelli avrebbe reso omaggio a Pippo Baudo a Domenica In. Poi, però, le cose si sono un pochino complicate, per usare un eufemismo. E pare che l’ospitata della soprano veneta sia saltata. A renderlo noto è Dagospia che scrive che l’ex moglie del compianto conduttore catanese non farà tappa dalla ‘Zia’. Il motivo, spiega sempre ‘Dago’, è stata la discussa intervista che Ricciarelli ha rilasciato a Verissimo e tutto ciò che è accaduto nei giorni precedenti alla chiacchierata con Silvia Toffanin. La cantante, dopo aver ripetutamente attaccato la storica segretaria di Baudo Dina Minna, si è beccata una diffida da quest’ultima.

Altro che omaggio dell’ex moglie a Pippo Baudo. In questi giorni Ricciarelli si è resa protagonista di esternazioni che definire disastrose non è peccato. Da quando è morto l’ex marito, con il quale non ha avuto quasi più alcun contatto negli ultimi 20 anni (cioè da dopo la fine del matrimonio avvenuta nel 2002), la soprano ha continuato ad attaccare Dina Minna, accusandola di aver voluto isolare il conduttore. Ha pure commentato in modo tutt’altro che tenero il fatto che Pippo abbia lasciato alla sua assistente quasi la stessa parte di eredità data ai figli. “Non è giusto, io ho sbagliato mestiere”, l’uscita infelice e sarcastica della cantante lirica.

Così Minna, persona riservatissima e a detta di tutti gli addetti ai lavori della tv disponibilissima, ha diffidato tramite il suo legale Ricciarelli. L’avvocato in questione è Jacopo Pensa che, tra l’altro, è stato un grande amico di Baudo. E che cosa ha detto Pensa? Che chi dice che Pippo era isolato va proferendo bugie e che fu proprio Baudo a non volere più contatti assidui con l’ex moglie. Una mazzata per la Ricciarelli che, però, nonostante ciò, non ha smesso di rilasciare dichiarazioni al vetriolo. Addirittura ha scandito che “non perdonerà mai” Minna per non averla avvertita subito della morte dell’ex marito.

Si capisce rapidamente che, innanzi a una simile situazione, un’ospitata a Domenica In della cantante per celebrare Baudo non sarebbe azzeccatissima. Anzi, potrebbe sembrare alquanto stonata e innescare un altro polverone. “Veneta come me, una sorella”, ha detto Mara Venier di recente, parlando della Ricciarelli. “Sorella” sì, ma meglio evitare ospitate ‘boomerang’.