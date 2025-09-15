Katia Ricciarelli e le “bugie su Pippo Baudo”, cos’è emerso a La volta buona

Come prevedibile, l’avvocato dell’assistente storica di Pippo Baudo, vale a dire Dina Minna, si è fatto sentire dopo la disastrosa intervista rilasciata a Verissimo da Katia Ricciarelli. Ancora una volta la soprano ha accusato Minna di aver isolato il conduttore, arrivando addirittura a dire che è stato “imprigionato”. Non solo: ha manifestato tutto il suo disappunto per non essere stata subito avvertita dalla segretaria della morte del ‘re della tv’. “Non la perdonerò mai”, ha chiosato, con il piglio di chi crede di avere assoluta ragione. Peccato che Jacopo Pensa, amico di Pippo e legale di Minna, abbia detto senza troppi giri di parole che era stato Baudo a non voler avere più contatti con l’ex moglie. Altro che isolato.

La volta buona, Katia Ricciarelli smentita: “Bugie”

Pensa ha diffidato Ricciarelli dal parlare di Minna nei giorni scorsi. Ma l’intervista a Verissimo è stata registrata prima della raccomandazione alla cantante lirica. E così è stata fatta una frittata. A proposito delle dichiarazioni rilasciate a Silvia Toffanin dalla soprano, Pensa si è pronunciato a La Volta Buona, nella puntata in diretta di lunedì 15 settembre. Parlando con Caterina Balivo ha sostenuto che Ricciarelli abbia detto molte bugie.

“Dina era come una figlia che collaborava con Pippo in tutte le sfumature della sua vita, professionali, personali, vacanziere. Era un’organizzatrice perfetta della sua vita. Sono amareggiato per le bugie che ho sentito ieri su Pippo e di conseguenza anche su Dina. Ragioneremo su queste bugie, se ci sarà da ragionare”. C0sì Pensa a La Volta Buona, mostrando tutta la sua amarezza per le esternazioni dell’ex moglie di Baudo.

Anche Caterina Balivo ha speso parole di stima nei confronti di Dina Minna, affermando che ha fatto un “lavoro incredibile” per Pippo. Nessun attacco diretto alla Ricciarelli da parte della conduttrice campana, ma si è palesemente compreso da che parte si è schierata. “Tutti noi, soprattutto nel mondo dello spettacolo, sappiamo benissimo il lavoro incredibile fatto da Dina fino alla fine. Mi permetto di mandarle un abbraccio fortissimo, è stata con Pippo fino alla fine e in maniera professionale ha reso quest’uomo quello che era”, ha concluso Balivo.

Le dichiarazioni disastrose della soprano a Verissimo

Da quando è morto Baudo, Ricciarelli ha più volte attaccato Dina Minna. Addirittura ha avuto da ridire sull’eredità che le ha lasciato il conduttore. A colpire il fatto che Pippo e l’ex moglie era da oltre vent’anni che non avevano quasi più alcun tipo di contatto. Dopo il divorzio si sono rivisti solamente in un’occasione, all’Arena di Verona, qualche anno fa. Si abbracciarono e si salutarono. Fine.

Baudo ha poi continuato a fare la sua vita, Ricciarelli idem. In aggiunta, come poc’anzi accennato, Pensa ha detto chiaramente che è stato l’amico conduttore a non voler più sentire l’ex. Forse la soprano dovrebbe riflettere su ciò piuttosto che continuare a lanciare accuse contro chi è stato accanto a Pippo fino alla fine.