Domenica In, Italo Ianne semina panico in studio: chi è e il legame con Iva

Italo Ianne provoca confusione a Domenica In: il compositore prova a salire sul palco scatenando il panico in studio

Caos a Domenica In: nel corso della puntata dedicata al Festival di Sanremo c’è stata l’irruzione sul palco da parte di Italo. Inizialmente si è pensato che fosse un uomo in cerca di visibilità, senza avere né arte né parte. E invece si è poi scoperto che dietro alla mascherina c’era Italo Ianne, cantante e compositore italiano nato a Castellammare di Stabia ma cresciuto a Venezia, città in cui dimora tuttora. La confusione si è generata quando sul palco si è presentata Iva Zanicchi che ha cantato il suo brano sanremese ‘Voglio amarti’, di cui Ianne è co-autore.

Proprio Ianne, che era seduto in platea, a un certo punto si è alzato catturando l’attenzione di Iva e Christian De Sica, che in quel momento era in scena con la cantante. “Italo è vivo… cioè è morto ma non lo sa”, la battuta dell’Aquila di Ligonchio. E Italo? Ha continuato a parlare, ma non essendo microfonato non si è compreso cosa abbia detto. Poi l’uomo ha lasciato la sua postazione ed è andato sul palco, provocando il panico.

“No no no, stia lì, non si può salire”, ha ammonito Mara Venier. “Non può salire sul palco senza tampone”, le ha fatto eco Alba Parietti tra gli ospiti della puntata. “Italo è andato, è fuori come un balcone…”, ha chiosato Iva. Fatto sta che Ianne è salito sul palco bofonchiando qualcosa sotto la mascherina e sfoggiando una maglietta con la scritta: “Se dici sempre la verità non devi ricordare nulla…”. Ha poi tentato di prendere la parola venendo però bloccato. “Italo devi andare giù perché per via del Covid non puoi stare qua… Non posso darti il microfono”, ha ribadito la Venier. Finita qui? No…

Italo sale sul palco e non se ne vuole più andare.

Mara non sa più come cacciarlo#DomenicaIn #Sanremo2022 pic.twitter.com/tRpI9LurzO — È sempre Cinguetterai (@Cinguetterai_) February 6, 2022

Dopo una quindicina di minuti, a Italo è stata data la parola (intanto il musicista aveva recuperato il suo posto in platea). L’uomo ha ricordato alcuni suoi trascorsi musicali, dilungandosi. Risate in studio con la Zanicchi e Zia Mara che hanno provato a placare l’esuberanza di Ianne. “Chiudetegli il microfono”, il consiglio di Iva. “Basta Italo, toglietegli il microfono”, ha incalzato la Venier riuscendo a zittire il compositore e a riprendere il timone della trasmissione.

Per chi non lo sapesse, Ianne, in veste di autore, ha vinto Sanremo nel 1974, in coppia con Cristiano Malgioglio, con la canzone ‘Ciao cara come stai?’ cantata proprio da Iva Zanicchi. Insomma, seppur si è presentato di sua spontanea volontà sul palco in modo piuttosto strambo, Ianne non è proprio l’ultimo arrivato.