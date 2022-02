Irama Plume, al secolo Filippo Maria Fanti, a ruota libera a Domenica In. Il 26enne, il cui talento è esploso ad Amici di Maria De Filippi, è stato protagonista di una spassosa chiacchierata con Mara Venier che ha indagato, tra le altre cose, sulla vita sentimentale del cantante. Altrimenti detto, ha voluto sapere se avesse ancora il cuore occupato o meno. Sul tema ha ricevuto convinte rassicurazioni dal musicista, che ha confermato che non è affatto single. Sempre riservato, Irama non si è sbilanciato troppo, non nominando nemmeno la compagna. Per chi non lo sapesse sta vivendo una love story con la modella cipriota Victoria Stella Doritou, già volto noto del gossip del Bel Paese per aver avuto una relazione in passato con l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Zelletta.

“Sei molto amato dalle ragazze, come gestisci tutto questo successo? Ma sai che mi hanno telefonate figlie di mie amiche quando hanno saputo che venivi qui… Questo interesse femminile, cioè come te lo gestisci?”, ha chiesto Zia Mara all’ospite per poi aggiungere una domanda diretta: “Ma hai la morosa?”. “Sì, adesso sì”, la conferma di Irama, poi trinceratosi dietro a un dolce sorriso. Quindi la performance in cui ha cantato il suo nuovo brano 5 gocce e infine l’annuncio del tour che lo vedrà protagonista. Peccato che quando si è trattato di ricordare le date, il giovane ha avuto qualche amnesia che ha scatenato i telespettatori. Gli utenti si sono riversati su Twitter, canzonando simpaticamente il cantante “un po’ svalvolato”.

“Sarai in tour, lo dico io? Dai dille tu le date, ti sfido”, l’esilarante provocazione della Venier. Irama è subito incappato in una spassosa gaffe: “C’è la data zero a Mantova che…”. Ops, la memoria ha fatto cilecca. “Dove è scritta la data?”, ha chiesto, cercando l’aiuto dal gobbo. Aiuto arrivato: “Ah sì, 24 aprile”. “Poi il 26 aprile sarò a Roma e il 28 aprile a Milano”. Sicuro? No. E infatti in quel giorno, il 28 aprile, sarà protagonista a Napoli. “Infine il 30 aprile a Milano”, ha concluso Plume, prima di salutare il pubblico di Domenica In.

Gli amori di Irama

Il cantante si è legato a Victoria Stella Doritou dopo aver chiuso la relazione avuta con l’influencer Giulia De Lellis. Qualcuno sostiene che il rapporto sentimentale con la cipriota sia stato allacciato prima che la storia con ‘Giulietta’ fosse giunta al capolinea. Voci che non hanno mai trovato conferma. Oggi tra l’ex allievo di Amici e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ci sono rapporti distesi e cordiali, come più volte hanno sottolineato i diretti interessati.