Domenica In, ira di Mara Venier su Amanda Lear: intervista finita malissimo

L’attrice, ospite di Domenica in (Rai Uno) nella puntata del 13 marzo, protagonista di una pessima gaffe in diretta

Brutto scivolone di Amanda Lear a Domenica In. Nel corso dell’intervista molto frizzante concessa a Mara Venier, a un certo punto, l’attrice, dopo aver partorito una serie di battute pepate, è ulteriormente scivolata su una buccia di banana innescando immediatamente reazioni forti nei telespettatori che si sono riversati sui social per condannare le sue dimenticabili parole. “Sembra una mign…ta ucraina”, si è lasciata sfuggire a un certo punto l’artista, commentando una clip mandata in onda sulla sua carriera. Di per sé la battuta già è offensiva. Lo è ancor più alla luce della guerra scatenata da Vladimir Putin al paese ucraino. Nel momento in cui l’ospite ha pronunciato la pessima frase, la padrona di casa Venier non ha ben capito quel che è stato detto. Amanda, probabilmente essendosi subita resa conto del pasticcio, ha cambiato argomento e ha concluso l’intervista.

Domenica In, Mara Venier condanna pesantemente le parole pronunciate in diretta da Amanda Lear

La ‘Zia’, dopo la pausa pubblicitaria e dopo che Amanda già aveva lasciato lo studio, evidentemente messa al corrente dagli autori dello scivolone trasmesso in diretta e delle polemiche scatenatesi sui social, è esplosa contro la Lear, condannando le sue parole in modo netto e alzando i toni: “Quando Amanda se ne è uscita con quella frase, battuta molto infelice, io ho detto subito “Cosa hai detto?”, perché non avevo capito”.

“Se avessi capito – ha aggiunto con tono irato, alzando la voce, guardando la telecamera e rivolgendosi al pubblico a casa -, avrei preso subito le distanze. Le prendo adesso, non è il momento per fare polemiche inutili. Non avevo sentito, quindi stop alle polemiche, altrimenti rimandiamo il pezzettino in cui dico: “cosa hai detto?””. Quindi ha concluso in modo perentorio e ancor più duro: “Se ne è uscita così, in modo istintivo, sapete come è fatta. Questa è stata una battuta infelicissima e chiudiamola qua”.

In effetti bisogna dare atto alla Venier che, nel momento in cui Amanda Lear si è resa protagonista con la pessima frase, davvero non ha compreso precisamente quel che ha detto, anche perché l’attrice si è espressa in un italiano non correttissimo. Nonostante ciò, nessun dubbio sulle parole che ha proferito.

Poco prima del brutto episodio, la Lear, come nel suo stile, ha raccontato il suo passato libertino. “Non ho rifiutato niente, ho bevuto, fumato, mi sono drogata, mi sono rimorchiata ragazzi pazzeschi…”, ha detto con orgoglio l’artista, aggiungendo che oggi fa una vita molto tranquilla e routinaria. Alle confidenze, la ‘Zia’ si è fatta una risata, rimarcando che senza dubbio Amanda non ha alcunché da invidiare a nessuno viste le tante esperienze che ha visssuto.