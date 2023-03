Domenica In, il gesto unico di Tananai: Mara Venier estasiata

Oggi 12 marzo Tananai è stato ospite di Mara Venier a “Domenica In”, dove si è esibito sulle note di “Tango”, canzone quinta classificata al Festival di Sanremo 2023. Dopo aver parlato del grande successo che sta vivendo, il cantante si è visto consegnare il disco d’oro per il suo brano sanremese da Mara Venier, che gli ha anche augurato che possa presto trasformarsi in un disco di platino. Prima di lasciare gli studi della trasmissione, l’artista ha voluto fare un tenero gesto nei confronti della conduttrice. “Ma ti piace?”, ha chiesto a ‘zia Mara’, facendo riferimento alla placca che certifica la sua canzone. “Se ti piace, te lo regalo volentieri! Tanto la casa discografica me ne fa avere un altro”, ha poi continuato.

La Venier è rimasta senza parole e completamente incredula di fronte alla generosità e dolcezza del regalo di Tanani. La 72enne veneta non è riuscita a trattenere la commozione e ha dichiarato come in tutta la sua carriera televisiva non le sia mai capitata una cosa simile. Dopo avergli promesso che appenderà il disco nelle mura della sua casa, ha travolto Tananai in lungo abbraccio ringraziandolo ancora per un gesto che ha definito come “un atto d’amore e d’affetto che mi commuove”.

Mara Venier e la dedica sui social per Tananai

Più tardi, la presentatrice ha condiviso il video della commovente scena sul suo profilo Instagram, spendendo altre parole di ringraziamento e di affetto per Alberto Ramusino (vero nome di Tananai): “Lavoro da tanti anni (tranquilli presto andrò in pensione) ma sono rimasta molto colpita da questo gesto così affettuoso e unico (chi altro l’avrebbe mai fatto?) nei miei confronti da parte di Tananai. Grazie davvero sei nel mio cuore ragazzo con un animo nobile e generoso…la zia ti vuole bene”. Il post è stato inondato da migliaia di likes e commenti da parte degli utenti, che hanno apprezzato tantissimo questo momento televisivo. Anche lo stesso Tananai ha commentato il video scrivendo “Ti voglio bene zia”.

“Tango” di Tananai: di cosa parla la canzone sanremese

Tango, il pezzo di Tananai arrivato quinto all’ultimo Festival di Sanremo, racconta la storia d’amore di una coppia, Olga e Maxim, e della loro figlia Liza, che stanno affrontanto la guerra in Ucraina. Nel video della canzone, si può vedere lo sviluppo della storia: si vedono, infatti, prima i due ragazzi nella loro quotidianità nella città Smolino, nella provincia ucraina di Kirovohrag, per poi passare ad una scena totalmente diversa quando Maxim viene mandato al fronte per combattere. Insomma, un brano molto profondo che mostra la grande maturità e crescita artistica di Tananai.