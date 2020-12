Domenica In, gaffe della madre di Conticini: la reazione di Paolo e Mara

Lo ‘scivolone’ di mamma Conticini, seppur del tutto involontario e in buona fede, poteva diventare un caso: ottimo intervento di Paolo e della conduttrice per disinnescare preventivamente le polemiche

Paolo Conticini, fresco dell’esperienza a Ballando con le Stelle 2020, in cui ha danzato al fianco della professionista Veera Kinnunen – la coppia ha conquistato la seconda posizione nel talent -, è sbarcato nello studio di Domenica In, concedendo una chiacchierata a Mara Venier. Per l’attore c’è stata anche una dolce sorpresa: gli autori del talk hanno organizzato un collegamento con i genitori dell’interprete che ha così visto apparire in video mamma e papà. A un certo punto Milena, la madre, ha commesso una gaffe che poteva tramutarsi in un caso visti i tempi che corrono. Con garbo, stile e sorrisi, ‘Zia Mara’ e Conticini sono però riusciti a disinnescare preventivamente ogni sorta di polemica.

Ma cosa è successo? La padrona di casa di Domenica In ha chiesto a Milena se il figlio si comportasse bene in generale e la donna, al quale Paolo è molto legato (così come è legato a papà), ha risposto di sì. Dopodiché la conduttrice veneziana ha domandato alla signora perché ogni tanto si scontra con il figlio. “Lui è un bravo figliolo, però vuol sempre avere ragione. Se non faccio quello che dice lui è finita, addio. Lui è così!”, la risposta di Milena. In effetti, detta in questa maniera suona molto male perché potrebbe essere travisato un concetto, facendo passare Conticini come una persona dispotica.

Captato il pericolo l’attore ha spiegato che, in realtà, certe sue prese di posizione sono semplicemente per il bene del genitore e per nulla offensive. Dopodiché, sorridendo, ha ricordato all’amata mamma che Domenica In è un programma è molto seguito e guardato in tutto il Paese: “Mamma stiamo parlando davanti a tutta Italia”.

Insomma, attenzione perché è un attimo che si possa creare un caso a livello mediatico: questo il succo. Probabilmente l’attore già s’immaginava titoloni su una simile falsariga: “Conticini despota nei confronti di mamma” etc etc. La preoccupazione dell’ex concorrente di Ballando, per nulla campata in aria, è stata notata anche da Mara: “Paolo è terrorizzato!”

Fortunatamente la gaffe di Milena ha trovato alla fine una spiegazione chiara e dunque il tandem Conticini e ‘Zia Mara’ è riuscito ad evitare una sterile polemica che non è da escludere che avrebbe potuto rimbalzare ovunque sui social creando un caso inutile e fuorviante rispetto alla reale situazione esistente.