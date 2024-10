Domenica In, Friedman “clown”: Venier sfuria, pioggia di critiche

Mara Venier ha aperto la puntata di Domenica In del 20 ottobre con il salotto dedicato a Ballando con le Stelle. Tra gli ospiti Alan Friedman che si è lamentato per i giudizi dei giudici. In particolare perché per valutare la sua performance Fabio Canino ha utilizzato il termine “orrendo” e Alberto Matano la parola “tremendo”. Il giornalista americano non ha perso occasione, risultando fuori luogo, di elencare le sue prodezze carrieristiche nel mondo dei media, assicurando che è una persona seria ma anche autoironica all’occorrenza. A un certo punto ha preso la parola Guillermo Mariotto che, tanto per cambiare, ha fatto una sparata delle sue, facendo imbizzarrire pure ‘Zia’ Mara.

“Io sento che Friedman può ancora regalarci sorprese inaudite – ha scandito Mariotto -. Io trovo che lui ancora non è centrato, deve essere una via di mezzo tra colui che ha vinto tanti premi come giornalista e tra il clown”. Sulla parola clown Alan è sbroccato: “No no, autoironia non è pagliacceria. Abbia pazienza caro Mariotto”. “Io sono una persona seria ma mi metto in gioco perché ho senso umoristico. Non sono qui a fare pagliacciate”, ha aggiunto con tono perentorio Friedman.

Mara Venier, intuendo che la situazione stava diventando incandescente, si è adirata ed ha fulminato il giudice venezuelano. “Mariotto, eh no, pagliaccio è un’offesa”, ha tuonato la padrona di casa di Domenica In, facendo chiaramente intendere che non stava scherzando e che era il momento di darci un taglio.

Pioggia di critiche su Alan Friedman e Domenica In

A Friedman, in apertura di Domenica In, è stata dedicata circa una mezzora. Sui social sono piovute critiche di vario genere. Tanti coloro che hanno lanciato bordate contro la Rai, sostenendo che non è giusto che la tv pubblica dedichi così tanto spazio al giornalista.

Molti anche gli utenti che hanno attaccato Alan, ritenendolo egoriferito, pieno di sé e tutt’altro che autoironico, come lui stesso invece si considera. In particolare, a far propagare i mugugni il fatto che Friedman continui a gonfiarsi il petto ricordando la sua sfolgorante carriera. In effetti pare che non abbia ancora compreso che a Ballando con le Stelle non frega a nessuno di quel che ha fatto.