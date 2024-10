Domenica In, Erra vs Mussolini su Furkan: ‘È finta!’, Venier confusa

Che puntata intensa di show quella di Domenica In del 20 ottobre! Nello studio di Rai 1 il programma di intrattenimento condotto da Mara Venier continua a regalare perle di divertimento e grandi risate. Si parla di Ballando con le Stelle e lo si fa con alcuni dei concorrenti del noto show ballerino, con parte della giuria e della tribuna del popolo. Un momento di condivisione dedicato allo show di Milly Carlucci, che anche nell’ultima puntata ha intrattenuto, sorpreso e dato spettacolo.

Tra un racconto dell’esibizione passata, un commento e una motivazione legata ai voti, a volte fin troppo bassi (0 e 1 non sono mai presi benissimo), non sono mancati siparietti comici degni di essere immortalati. Protagoniste della “comica querelle” Alessandra Mussolini e Rossella Erra: due donne dalle personalità forti, travolgenti e dalla voce decisamente squillante. Parlando di performance di ballo, di voti e miglioramenti di alcuni dei concorrenti, Mussolini ha espresso la sua opinione sui voti molto bassi dati ad Alan Friedman, affermando: “Se date 0 e 1 a lui, ad altri cosa date? Meno 7?”.

Da qui l’attenzione si è spostata al commento su Massimiliano Ossini, altro grande protagonista di Ballando che, a detta di Alessandra, gli ricorda qualcuno: “Sei il gemello diverso di Furkan […]”. Ed ecco che Rossella, immediatamente, alza le antenne. “Furkan non me lo toccate“, esordisce la tribuna del popolo, incalzata poi da Alessandra Mussolini che coglie la palla al balzo per aumentare un po’ la “tensione” sul tema.

“Furkan è un guaio, quello sta ammazzando la ballerina“, continua l’ex parlamentare, ma la Erra non perde occasione e lancia una stoccata: “Secondo me Alessandra si è innamorata di Furkan, ma lui non la considera e allora lei lo critica!”.

Lo scontro tra Rossella e Alessandra a Domenica In è esilarante: “Furkan è un elicottero”

Mara Venier non riesce a trattenere le risate e nel tentativo di porre fine al simpatico teatrino tra Erra e Mussolini, scoppia a ridere un’altra volta. Piovono battute di ogni tipo e tra Alessandra che paragona il modo di ballare di Furkan a quello di un elicottero, Rossella dice lo stesso di lei ai tempi della sua edizione di Ballando, si finisce anche col parlare della barba dell’attore. Alessandra Mussolini non le manda a dire e afferma che una delle cose che più non vada in Furkan sia la barba, a detta sua, eccessivamente troppo lunga. Anche qui, però, lo scontro con Rossella è immediato, specialmente quando Alessandra con tutta la tranquillità del mondo afferma: “Ma la barba di Furkan è finta!“, lasciando tutti di sasso in studio.

Parte un botta e risposta Mussolini-Erra a dire poco esilarante: “Quello se l’attacca ogni volta!“, dice una, “Ma non è vero, che stai dicendo?”, risponde l’altra. Tutto si fa ancora più comico quando Rossella ammette di avere toccato la barba dell’attore, confermandone anche la morbidezza:

Mara io l’ho toccata, la barba, e l’ho anche baciata. Mio marito non c’era quindi l’ho baciato come se non ci fosse un domani. L’ho baciato sulla barba, quindi è verissima!

Il quadretto non si placa e Alessandra non vuole proprio dargliela vinta: “Se la stacca per mangiare e poi la riattacca, poi ti bacia“. Insomma, a Domenica In la barba di Furkan ha intrattenuto un bel po’ e anche il web si è divertito su X a commentare l’ilarità della scena. Mara Venier continua a occupare le domeniche pomeriggio e Ballando con le Stelle è una fucina di spunti di intrattenimento.