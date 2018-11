Domenica In: entra a sorpresa in studio la figlia di Mara Venier

Domenica In: entra in studio a sorpresa Elisabetta, figlia di Mara Venier

Una sopresa per Mara Venier, entra la figlia Elisabetta Ferracini in studio durante l’intervista a Ornella Muti e Naike Rivelli. Elisabetta era tra il pubblico di Domenica In e all’improvviso, quando si parla di affetto nei confronti delle mamme, corre ad abbracciare la sua mamma. Non ci pensa un attimo e nonostante ammette di essere in scarpe da ginnastica e struccata, va verso Mara per dimostrarle il suo affetto. Mara si commuove. In un primo momento Elisabetta Ferracini dice che Mara rosica un po’ perché lei non le dice mai un ti voglio bene, poi si notano occhi lucidi e scatta subito un abbraccio con la sua Elisabetta. La Ferracini approfitta del momento tenero per dire in diretta tv alla sua mamma:” Io ti amo alla follia”.

Chi è Elisabetta Ferracini

Elisabetta Ferracini è la figlia maggiore della conduttrice di Domenica In, Mara Venier. Nata dal rapporto con l’attore Francesco Ferracini, Elisabetta segue le orme dei genitori ed è anche lei nel mondo dello spettacolo. Infatti come la sua mamma, è conduttrice televisiva e attrice italiana e raggiunge la popolarità negli anni Novanta con il programma Solletico.

Selfie in diretta a Domenica In

Elisabetta Ferracini sembra essere però a suo agio nello studio di Domenica In, tanto che a fine intervista a Ornella Muti e Naike Rivelli, entra e scatta un selfie tutto al femminile. Sorrisi e abbracci tra la padrona di casa Mara Venier e le sue belle ospiti.