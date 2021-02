Domenica In, d’Urso ancora nel mirino: l’ironia sulle inquadrature al seno

By

Barbara ancora al centro delle imitazioni di Vincenzo De Lucia nel salotto di Mara Venier. Questa volta prese in giro le inquadrature sul suo seno

Domenica in

È diventato un momento atteso e un appuntamento fisso di Domenica In lo spazio affidato a Vincenzo De Lucia. Il comico, nel cast di Stasera Tutto è Possibile condotto da Stefano De Martino, continua ad ottenere successo per le sue imitazioni. La scorsa settimana nel contenitore di Mara Venier si era presentato nei panni di Barbara d’Urso riuscendo a fare una imitazione perfetta senza alcuna volgarità.

Al centro della performance gli sfottò sugli ascolti delle trasmissioni condotte dalla conduttrice Mediaset che quotidianamente ama elogiare in tv e sul web con i famosi picchi di share e di pubblico. Una volta appresa la notizia, la d’Urso ha rotto il silenzio dimostrando di aver apprezzato la parodia e pubblicando l’intero intervento sui suoi profili social.

Il talento del napoletano è esploso e la sua presenza sembra impreziosire i vari programmi tv in cui viene chiamato. La ribalta nazionale l’ha conquistata indossando i panni di Maria De Filippi, presentata prima nelle trasmissioni condotte da De Martino su Rai 2. Questa settimana a Domenica In Vincenzo De Lucia ha imitato Barbara d’Urso di nuovo. L’attore ha ironizzato sull’incontro della scorsa settimana con Mara (che si è commossa in diretta):

“Siamo stati viste da sette miliardi, incontro visto da Urano, Marte Nettuno. Tutte le testate giornalistiche più autorevoli hanno parlato di noi. Tutti i governi, anche i regimi autoritari”

Dopo le luci, il comico ha annunciato alla Venier tre telecamere da Cologno Monzese “per fare sia un primo piano, sia un mezzo busto che una larga”. L’ironia sulle inquadrature sul seno hanno spiazzato e allo stesso tempo divertito la padrona di casa del programma. Poi è arrivato il momento della notizia choc sull’ospite Verdone:

“Ha una storia orrenda. Ventidue anni fa ha vissuto un periodo della sua vita davvero orrendo, ha avuto tre carie”

Domenica In: chi è Vincenzo De Lucia che imita Barbara d’Urso, Maria De Filippi e Mara Venier

Classe 1987, Vincenzo De Lucia è l’imitatore di Domenica In. Una lunga gavetta la sua che ha impersonato tanti ruoli. I suoi cavalli di battaglia, oltre alle imitazioni di Maria De Filippi, Mara Venier e Barbara d’Urso, sono Ornella Vanoni, Franca Leosini, Mara Maionchi e Milena Gabanelli.

Grazie a uno spettacolo dedicato alla padrona di casa di Domenica In che Vincenzo ha iniziato a guadagnare popolarità. Virginia Raffaele rappresenta un punto di riferimento, come dichiarato dallo stesso in diverse occasioni.