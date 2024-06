Domenica In, D’Alessio: “Mia figlia Ilaria incinta? Non sapevo di chi”

Oggi, domenica 2 giugno, Mara Venier ha chiuso un’altra stagione di Domenica In. In occasione dell’ultima puntata, la conduttrice ha accolto nel suo salotto diversi ospiti: Christian De Sica e Angela Finocchiaro, in uscita con il film “Ricchi a tutti i costi”; Roby Facchinetti che ha presentato il suo libro “Che spettacolo è la vita”; Valeria Golino insieme alle attrici Valeria Bruni Tedeschi, Jasmine Trinca e Tecla Insolia; Cristiano Malgioglio con il suo singolo estivo “Fernando”. Quest’appuntamento speciale è poi iniziato con una lunga intervista ad un grande amico della Venier, ovvero Gigi D’Alessio.

Gigi ha concesso un’intervista a cuore aperto alla conduttrice, in cui ha ripercorso la sua carriera, partendo dai primi passi fino al successo al Festival di Sanremo nel 2000, e arrivando fino al suo ultimo album, “Fra“, uscito pochi giorni fa. Tra l’altro, l’album prende il nome dall’omonimo brano dedicato al suo ultimo figlio, Francesco, nato nel 2022. Inoltre, D’Alessio ha anticipato i suoi imminenti concerti a Napoli, che si terranno tra il 7 e il 16 giugno, sotto il titolo Gigi, uno come te – L’emozione continua, spettacolo che verrà trasmesso anche su Rai Uno. Dopo aver parlato dei suoi successi, il cantante si è poi aperto raccontando della sua vita privata.

Prima di tutto, Gigi ha parlato della gioia di essere diventato nonno per la quarta volta. Pochi giorni fa, infatti, la figlia Ilaria D’Alessio ha dato alla luce il suo primo figlio, Joseluì. Tuttavia, Ilaria adesso vive a Bali, in Indonesia. Per questo, il cantante non ha avuto ancora modo di conoscere il nipote. Al che, D’Alessio ha ricordato il simpatico aneddoto di quando ha scoperto che sua figlia era incinta:

È sempre stata un po’ come Licia Colò, le è sempre piaciuto viaggiare. Io quando sono tornato da un tour l’anno scorso lei mi ha portato una ecografia, era il giorno della festa dei nonni. Allora io le ho detto “Ma tuo fratello sta facendo un altro figlio?” E lei: “No. In verità non volevo rincorrerti in qualche camerino ma ti volevo dire che sono incinta” e mi ha abbracciato. Ma io ho pensato incinta di chi mo? Il fidanzato dov’è?

Ha poi spiegato di aver conosciuto Luigi, il compagno di Ilaria, con cui era impegnata già da un po’ di anni. Quest’ultimo vive a Bali e, per questo, Ilaria ha deciso di costruire la sua famiglia in Indonesia. Ma, le novità non finiscono qui. A luglio, Gigi diventerà anche padre per la sesta volta. Difatti, la compagna Denise è incinta di una bambina, due anni dopo la nascita del loro primo figlio, Francesco. D’Alessio non ha voluto rivelare ancora il nome, ma ha svelato di essere molto emozionato e di essere orgoglioso della famiglia allargata che è riuscito a creare.

Una soddisfazione che condivide con Denise, che, nonostante le difficoltà, gli è sempre stata vicino. Ecco le emozionati parole che il cantante ha dedicato alla sua fidanzata: