Domenica In da Sanremo allunga: ecco fino a che ora va in onda

Com’è ormai noto, dopo la fine del Festival di Sanremo, sarà Mara Venier ad andare in diretta dal palco dell’Ariston con il suo Domenica In. Il programma pomeridiano, come di consueto, ospiterà i cantanti che hanno preso parte alla kermesse, condotta anche quest’anno da Amadeus, e li vedrà prima esibirsi per poi confrontarsi con i giornalisti. Sembra, però, che lo speciale 2024 di Domenica In su Sanremo possa andare incontro ad un’interessante novità.

Domenica In, speciale Sanremo: i dettagli

Stando a quanto riportato da DavideMaggio.it, Mara Venier, quest’anno, potrebbe chiudere la puntata sanremese del talk show alle 20 e non più alle 18:45, come accadeva in passato. Domenica In, quindi, andrebbe a coprire non solo lo slot in palinsesto di Da Noi a Ruota Libera di Francesca Fialdini, ma anche L’Eredità di Marco Liorni. Questa scelta sembrerebbe essere legata sia al successo della trasmissione (l’anno scorso ottenne ascolti record) che ad esigenze di stampo pratico.

Va in primo luogo considerato che, in questa edizione del Festival di Sanremo, i cantanti in gara sono ben 30. Il format della puntata speciale sulla kermesse, come accennato prima, prevede esibizione e confronto con i giornalisti per ognuno dei Big in gara. Visto l’alto numero di cantanti, quindi, la consueta chiusura alle 18:45 potrebbe diventare penalizzante. Quest’anno, inoltre, anche Amadeus dovrebbe essere presente da Mara Venier, per la prima volta da quando è al timone del Festival di Sanremo. Da considerare, infine, come nessun cantante dovrebbe trovarsi a Milano in tempo per prendere parte alla puntata di Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio. Non resta che attendere la prossima settimana per capire se Domenica In opterà effettivamente per una puntata dalla durata di ben 6 ore.

Fabio Fazio e l’allusione al nuovo regolamento di Sanremo

Qualche settimana fa, proprio Fabio Fazio aveva commentato il nuovo regolamento del Festival di Sanremo che prevede come, nei tre giorni successivi alla chiusura della kermesse, il vincitore non possa andare in altri programmi che non siano della Rai. Fazio aveva quindi fatto un’allusione al nuovo regolamento, ricordando come, in passato, il cantante vincitore venisse ospitato nella sua trasmissione. A replicare alle parole di Fazio era stato l’ad Rai Roberto Sergio, il quale aveva negato che fossero state fatte delle regole contro qualcuno.