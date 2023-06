Domenica In chiude, perché Venier ha pianto per Carmela (chi era)

Durante i saluti finali di Domenica In, Mara Venier non è riuscita a nascondere la commozione ricordando Carmela: ecco chi era la donna

Si è conclusa la stagione 2022/2023 di Domenica In, con l’ultima puntata andata in onda oggi, domenica 11 giugno. Una puntata particolare, iniziata con il ricordo di Mara Venier a Pier Francesco Forleo, suo genero, scomparso solamente due giorni fa. Dopo aver intervistato diversi ospiti, da Albano a Mauro Coruzzi fino ad Aiello, la conduttrice ha poi finalmente salutato il suo pubblico. Lo studio si è adornato di festeggiamenti, tra torte e palloncini, per celebrare la chiusura dell’edizione. A tal proposito, Mara ne ha approfittato per ringraziare tutti coloro che lavorano al programma insieme a lei, citando anche la sua storica e compianta collaboratrice, Carmela.

Mara Venier e il commovente saluto a Carmela: ecco di chi si tratta

Carmela, che ha lavorato al fianco della Venier per 30 anni, è venuta mancare nell’aprile del 2021, dopo aver contratto il Covid 19. La donna non era stata solo la gobbista di Mara, bensì un vero punto di riferimento per lei e proprio durante una puntata di Domenica In l’aveva ricordata con grande commozione. A distanza di più di due anni, Carmela è sempre presente nella grande famiglia di Domenica In e, per questo, la presentatrice l’ha voluta ricordare in occasione dell’ultima puntata della stagione.

Durante i saluti finali, Mara ha iniziato a ringraziare tutti la squadra del programma, dai tecnici, ai fonici, al registra fino all’orchestra. Mentre elencava i nomi, la Venier si è improvvisamente commossa e ha rivolto queste parole alla sua Carmela: “E non posso non pensare a a Carmela. Carmela sei sempre qua, sei sempre qua con noi Carmela, sappilo. Non te ne sei mai andata, sei qua, sei rimasta qua”. In questo modo e con gli occhi pieni di lacrime, la conduttrice ha salutato i suoi fidati spettatori.

Mara Venier: il suo futuro a Domenica In

Ad ogni modo, sembra quasi certo il ritorno della 72enne al timone di Domenica Mauro Coruzzi, in arte Platinette, è stato uno degli ospiti della puntata e, durante l’intervista, le ha chiesto senza mezzi termini: “L’anno prossimo Domenica In la facciamo o no”. Il pubblico ha iniziato a gridare a gran voce “si” e Mara ha iniziato a sorridere commossa, facendo intendere al pubblico che non lascerà la sua storica trasmissione. Inoltre, poco prima, mentre parlava con Albano, aveva fatto un’altra allusione riguardo il suo futuro nel programma. “Torna per gli altri 20 anni, tanto io sempre qui sarò”, sono state le sue parole.