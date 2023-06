Albano, stop su Romina durante l’intervista a Domenica In: il motivo

Durante l’ultima puntata della stagione di Domenica In, Mara Venier ha invitato nel suo studio Albano. In occasione dei suoi 80 anni, il cantante ha ripercorso la sua vita, dividendo il tutto in quattro tappe che ha intitolato “4 volte 20“, come il nome del suo show andato in onda su Canale 5. La voce di “Felicità” ha parlato della sua carriera, dei suoi figli e dei grandi amori della sua vita. Ovviamente, nel racconto della sua storia non poteva mancare un capitolo importante dedicato alla sua ex moglie Romina Power. Tuttavia, il nome della cantante non è stato quasi mai menzionato dalla padrona di casa, Mara Venier.

La Venier, infatti, ha pronunciato il nome dell’artista solo una volta. “Tu incontri Romina, è storia!“, ha detto, prima di cominciare a parlare degli anni vissuti insieme da Albano e l’ex moglie. Dopodiché, la Power non è stata più menzionata direttamente, neanche al momento del lancio delle clip che la coinvolgevano. Ma, come mai questa scelta da parte di Mara? A quanto pare, il motivo dietro quest’omissione potrebbe riferirsi alla diffida ricevuta dalla conduttrice lo scorso anno, proprio da parte di Romina.

Ai tempi, infatti, Mara stava intervistando Loredana Lecciso, quando confessò di non poter nominare la Power dopo essere stata diffidata dal fare il suo nome. Dunque, molti utenti hanno subito pensato che questa sorta di “censura” della presentatrice veneta sia dovuta proprio a questo fatto. Nel corso dell’intervista, poi, sarebbe stata fatta anche un’altra allusione a Romina, senza parlarne direttamente. O, almeno, a tanti è sembrato così.

Ad un certo punto, Albano ha fatto un discorso schierandosi completamente l’uso di stupefacenti e delle droghe. Mara, vedendo il cantante particolarmente infastidito dall’argomento, ha detto: “Tu ce l’hai proprio contro…”. “È vero, so anche perché”, ha risposto prontamente l’80enne. “Anche io lo so, però non voglio parlare“, ha ribattuto Mara. Proprio recentemente, il cantante di Cellino San Marco aveva rivelato che il problema principale nel suo matrimonio con Romina era stato l’eccessivo uso da parte della donna della marijuana.

Dunque, in tanti hanno subito collegato il riferimento alle dichiarazioni di Albano sulla sua ex moglie. “Romina fumava quella robaccia anche quattro volte al giorno. E lo faceva da anni, ancor prima della scomparsa di Ylenia. Era un’altra donna. Fumava ed era allegra. Finito l’effetto, si intristiva e piangeva. Era irriconoscibile. Non esprimeva più quell’attaccamento alle cose, la passione per la vita, per quello che avevamo vissuto e costruito quegli anni. Fu l’inizio della fine“, aveva confessato.