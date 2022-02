Domenica In, c’è Massimo Ranieri: Venier contestata e dettaglio camicia

Domenica In, puntata del 20 febbraio 2022: in studio si è di nuovo materializzato Massimo Ranieri. Il cantante 70enne, come al solito, ha dato sfoggio di sensibilità, umiltà ed eleganza. Tuttavia, una parte del pubblico del talk di Rai Uno ha mugugnato non poco. Non tanto per la signorilità indiscussa di Ranieri, quanto piuttosto per l’ennesima sua ospitata. In particolare, su Twitter, tanti utenti hanno protestato contro Mara Venier, puntandole contro il dito. Motivo? In molti hanno auspicato che il programma, nelle prossime puntate, possa dare spazio ad altri personaggi. Mal di pancia pure per la durata dell’intervista di Ranieri che si è protratta per circa un’ora e un quarto. Altro dettaglio che ha scatenato i telespettatori è stata la camicia indossata dall’artista, griffata Versace.

In effetti il cantante, oltre all’ospitata odierna, era stato protagonista nel talk già due settimane fa nello Speciale Sanremo e lo scorso 2 gennaio. Andando a ritroso da segnalare anche la partecipazione alla trasmissione nelle puntate del 27 dicembre 2020 e del 31 maggio dello stesso anno. Gli affezionati a Domenica In si sono così riversati sul social dei cinguettii: da un lato hanno applaudito per l’aplomb dell’artista, dall’altro hanno biasimato le scelte autoriali dello show dell’ammiraglia della tv di stato. Ecco alcuni tweet a caldo che fanno rendono l’idea del malcontento manifestato da una fette di pubblico:

L’ennesima intervista a Massimo Ranieri, con tutto il rispetto, no. Mara deve rivedere qualcosa se vuole fare un’altra edizione. I soliti ospiti.

Ma un’altra intervista a Massimo; gli voglio bene però…

Ma Ranieri dorme nello studio di Domenica in?

Massimino, con tutto il bene e il rispetto, ma siamo alla terza ospitata in un mese

Tanto Bravo ma spero Massimo Ranieri non ci racconti ancora la storia con la Magnani

Massimo Ranieri oggi a Domenica In. Ci era già stato due settimane fa nello Speciale Sanremo e lo scorso 2 gennaio

Ormai Massimo Ranieri è diventato di casa a Domenica In

Io condivido perfettamente le vostre critiche agli ospiti che gira che ti rigira sono sempre gli stessi, e tornano più volte. Però non mi pare fate tutte ste pulci a Verissimo o a CTCF. Anche lì alcuni fanno parecchi giri

Ci sono contenitori quotidiani che tutti i giorni hanno un ospite diverso, e poi c’è Domenica In che invita gli stessi ospiti una settimana sì e l’altra pure

Vabbè massimo Ranieri, ma un’ora che pal…e

Ma possiamo lasciare il posto anche ad altri artisti oggi?

Faccio zapping, sempre le stesse cose. Va bene, esco!

Rinnovare un po’ gli ospiti?

Sempre in riferimento all’ospitata del cantante partenopeo, in molti hanno anche fatto dell’ironia sulla camicia da lui indossata. Motivo? Il capo scelto da Massimo era evidentemente griffato Versace, con la scritta della casa di moda scritta ovunque sulla stessa camicia. Pure in questo caso alcuni telespettatori si sono sbizzarriti. “Per Massimo Ranieri hanno scelto una camicia sobria per evitare qualsiasi rischio di accusa di pubblicità occulta a Versace”, uno dei tweet sul tema.

Ha movimentato parecchie reazioni social anche la scelta della Venier di omaggiare Achille Lauro che ieri, nel corso della kermesse Una voce per San Marino, ha staccato il pass per partecipare all’Eurovision Song Contest 2022, che si terrà a Torino dal 10 al 14 maggio. La serata finale, trasmessa da Rai Uno, sarà presentata da Alessandro Cattelan, Laura Pausini e Mika.