Domenica In, c’è Fedez e scatta la gaffe: tv spenta e la reazione di Mara

A sorpresa, a Domenica In, è intervenuto in collegamento telefonico Fedez, nel corso dell’intervista in studio che Mara Venier ha realizzato con Orietta Berti, la quale con il rapper milanese e Achille Lauro ha confezionato il brano ‘Mille’. Prima di parlare della collaborazione musicale, la conduttrice veneta ha chiesto notizie circa la salute dei The Ferragnez, entrambi risultati positivi al Covid nei giorni scorsi. “Chiara è negativa, giusto?”, ha domandato la ‘Zia’. “Chiara oggi è negativa, io no”. “Va bene, un po’ di pazienza presto sarai negativo anche tu”, il commento confortante della padrona di casa.

Durante il collegamento c’è stato anche un momento di imbarazzo. Gli autori del talk di Rai Uno hanno confezionato una clip per omaggiare Fedez e Chiara. “Ho un filmato per voi, per te e Chiara”, ha annunciato la Venier, che però ha dovuto stoppare il lancio in quanto il rapper non aveva manco acceso la tv, pensando probabilmente di non essere in diretta. Così la gaffe è stata servita. “Sono al telefono, non vedo nulla. aspetta che accendo la tv. Tanto è in differita””, ha detto Fedez. “No, mi devi dare il via tu”, la risposta di Mara che, presa in contropiede, ha piegato la testa ridendo e rimanendo in silenzio alcuni secondi per via dell’intoppo.

Alla fine il cantante si è sintonizzato su Rai Uno, gustandosi il video omaggio che ha mostrato una serie di immagini della sua famiglia, impreziosite dal tappeto musicale di ‘Tu sei il primo posto in questa vita’. Terminata la clip, è intervenuta anche la Ferragni: “Grazie Mara, mi sono commossa come sempre quando ascolto questa canzone”. “Ciao, siete meravigliosi”, il congedo alla coppia della Venier.

Sui social diversi utenti hanno mugugnato ricordando i piccati attacchi che Fedez ha mosso nei confronti della Rai nei mesi scorsi. Il rapper parlò di censura da parte della tv di stato, sollevando un polverone. Per questo, a qualcuno, il collegamento con tanto di clip omaggio trasmesso a Domenica In è parso non del tutto azzeccato.

Chiara Ferragni negativa al Covid

Incubo Covid finito per Chiara Ferragni che nelle scorse ore è risultata negativa al tampone. Ad annunciare la notizia, prima ancora dell’intervento di Fedez a Domenica In, ci ha pensato la diretta interessata che ha comunicato la sua avvenuta negativizzazione tramite una serie di Stories Instagram.

Nella fattispecie l’influencer cremonese ha spiegato che in questi giorni ha effettuato diversi test rapidi (gli antigenici che però hanno un margine d’errore non trascurabile), che hanno dato esito negativo. Il 2 gennaio ha invece fatto il tampone molecolare (che è infallibile): anche questo negativo e coronavirus sconfitto.

“Sono passati otto giorni da quando sono risultata positiva, quindi con le nuove regole potevo fare un tampone e vedere. Io stavo facendo i rapidi e da due giorni sembravo negativa, in effetti anche da tampone ufficiale risulto negativa”. Così Chiara Ferragni su Instagram. Chi non sorride è invece suo marito Fedez al momento ancora positivo. Il rapper, inoltre, ha fatto sapere di non sentire più i sapori, uno dei sintomi più comuni tra coloro che hanno preso il virus.

“Fede invece è ancora positivo, ma speriamo possa negativizzarsi anche lui presto”, ha sottolineato l’imprenditrice lombarda. A parte il dettaglio relativo alla perdita del gusto di Fedez, in casa tutti stanno bene, Nessun problema per Leone e Vittoria, i figli dei The Ferragnez che non sono mai risultati positivi.