Domenica In, cambio epocale. La Rai annuncia una svolta drastica

Domenica In si avvia verso una svolta epocale. Ad annunciare che dalla prossima stagione ci sarà un drastico cambio di rotta è Angelo Mellone, il direttore dell’Intrattenimento Day Time. Il dirigente, intervistato da La Repubblica, ha spiegato che il format va totalmente ripensato. Un concetto dettato anche dall’avanzare della concorrenza che, negli ultimi anni, ha messo in campo un’offerta ‘massiccia’, proponendo il tandem Amici-Verissimo che quasi sempre ha avuto la meglio su Rai Uno.

Domenica In da rifondare, parola del direttore dell’Intrattenimento Rai

Mellone, senza troppo girarci attorno, ha dichiarato che la prossima Domenica In è “tutta da inventare”. Quindi ha aggiunto che “bisogna vedere che succederà con Mara Venier, che è una fuoriclasse. Il programma resiste, la concorrenza ha saputo costruire un’offerta fortissima. La domenica va ripensata con un’offerta cronaca/intrattenimento, magari a segmenti”.

Dunque il direttore dell’Intrattenimento Day Time Rai ha annunciato che il programma dovrà cambiare pelle. C’è poi il nodo Mara Venier da sciogliere. La conduttrice veneziana anche nei mesi scorsi ha ribadito che sta pensando di ritirarsi a vita privata. A onor del vero è anni che va ripetendo la stessa cosa, ‘tradendo’ poi le sue stesse parole. Una cosa però è certa: alla ‘Zia’ va riconosciuto il fatto di aver reso competitiva la trasmissione dopo anni di buio. Dall’altro lato è pur vero che nell’ultimo periodo il format pare essersi un poco usurato (interviste che si ripetono e zero novità). Da qui le dichiarazioni di Mellone che caldeggiano una rivoluzione.

Mellone su Caterina Balivo e Pino Insegno

Il dirigente si è anche pronunciato su due novità del palinsesto Rai che non stanno andando bene. Il Mercante in Fiera di Pino Insegno e La Volta Buona di Caterina Balivo. Il quiz show di Rai Due è stato un flop, lo show della Balivo non brilla ma non registra numeri disastrosi. Mellone ha provato a mettere una pezza: “Insegno? Ha condotto un quiz su Rai 2, in una collocazione svantaggiatissima. Caterina Balivo con La volta buona è in crescita. Ogni mese registra un segno più, migliora siamo a 70 puntate su 200. Per costruire un programma competitivo ci vuole tempo, l’ascolto si rafforza, non sempre partire più bassi vuol dire che sia un flop”.

Mellone sul possibile ritorno in Rai di Massimo Giletti

Il dirigente ha anche parlato di Massimo Giletti. Pareva che il giornalista dovesse avere un programma già a partire dall’inizio del 2024, poi la trattativa si sarebbe arenata e il rientro nella Tv di Stato del conduttore di Non è l’Arena è slittato a data da destinarsi. “Non ci sto trattando io. In Rai faceva risultati importanti, sarebbe strategico. Con L’Arena erano ascolti record. Non so cosa succederà”, si è limitato a commentare Mellone.