Arisa e Vito Coppola, per l’ennesima volta, sono stati ospitati a Domenica In. Finalmente, innanzi a Mara Venier, hanno ammesso di essere una coppia. Non convenzionale, ma una coppia c’è. Ci ha pensato la conduttrice veneta a metterli alle strette e a farli uscire allo scoperto. Dunque, da oggi, si può tranquillamente dire che la cantante e il danzatore stanno assieme, dopo essersi conosciuti a Ballando con le Stelle dove è sbocciato il feeling. A fine programma hanno scelto di continuare la conoscenza privatamente. A distanza di mesi dalla conclusione del talent show di Milly Carlucci, il legame dura e prospera.

“Questo vostro rapporto che… è d’amore, perché è amore”. Così Mara Venier ha messo le mani avanti, stimolando la romanticissima risposta di Vito Coppola: “Certo, lei è una di quelle persone che incontri una volta nella vita e sai che non ce ne è un’altra così”. Subito dopo il ballerino ha fatto cascare altro zucchero: “Lei sa che è entrata nella mia vita e non ne uscirà più. Glielo ho ripetuto ieri sera”.

Immediatamente gli ha fatto eco la compagna Arisa: “Ieri mi ha detto una cosa intelligentissima: ‘Non possiamo definire il nostro rapporto perché di volta in volta cambia forma. C’è un nucleo all’intero, ma a volte è un quadrato, a volte un rettangolo’. Perciò a cosa servono le definizioni?”. Quindi ha ripreso parola Coppola che ha tentato di spiegare il legame speciale che condivide con l’artista:

“A volte può sembrare da fuori che noi non vogliamo definire il nostro rapporto o giocarci. Noi siamo due persone molto trasformiste. Non dobbiamo per forza etichettare il nostro rapporto, siamo nel 2022. Noi il rapporto lo viviamo”.

“Avete gli occhi che brillano, non vi chiedo altro”, è stata la reazione di Mara Venier. Missione compiuta per la padrona di casa di Domenica In che finalmente è riuscita a fare chiarezza, in qualche modo, su Arisa e Vito.

Arisa e Vito Coppolla, le accuse dell’ex della cantante Andrea Di Carlo: “Teatrino”

Nei giorni scorsi, Andrea Di Carlo, ex fidanzato di Arisa, ha commentato la love story con Vito Coppola. E non è andato per il sottile, accusando la cantante e il professionista di Ballando con le Stelle di inscenare teatrini. Altrimenti detto, secondo il manager la relazione in corso sarebbe “fake” e dettata non da sentimenti sinceri ma da tornaconti che esulano dall’amore. Addirittura Di Carlo ha paragonato l’autrice de La Notte ad Eliana Michelazzo che finì in un polverone mediatico essendo stata una delle agenti di Pamela Prati nell’ormai arcinoto “Mark Caltagirone Gate” (l’altra agente dell’ex bagaglino finita nella bufera è Pamela Perriciolo).

Sia Coppola sia Arisa hanno tirato dritto, non prestando ascolto all’intervento a gamba tesa di Di Carlo al quale non hanno consegnato alcuna replica. In certi casi è proprio vero che il silenzio è d’oro.