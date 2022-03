Arisa e Vito Coppola insieme per finta? Le accuse dell’ex fidanzato

Arisa e Vito Coppola: una storia d’amore creata a tavolino per business? A quanto pare sì secondo Andrea Di Carlo, manager e autore televisivo, che è stato legato lo scorso anno alla cantante e giurata de Il Cantante Mascherato. Su Instagram l’uomo ha condiviso una foto dei due vincitori di Ballando con le Stelle lanciando delle accuse pesanti. Di Carlo ha addirittura paragonato la sua ex fidanzata ad Eliana Michelazzo, l’ex agente di Pamela Prati che per anni ha finto di essere sposata con una persona che non è mai esistita.

Nelle ultime ore Andrea Di Carlo ha condiviso sulle sue storie Instagram una foto che ritrae Arisa e Vito Coppola, tra le coppie del momento grazie alle partecipazioni a Ballando con le Stelle e Il Cantante Mascherato ma pure alle ospitate a Domenica In e alle varie interviste sui giornali.

“Stop fake get real”, ha scritto Di Carlo sui social network per poi aggiungere:

“Gay morning moment! Sottotesto-Rosalba: mi sento fidanzata. Eliana Michelazzo: mi sono sentita sposata. Trova le differenze. Io non parlo perché sono un signore ma i teatrini andassero a farli a Pignola o a Eboli, no su Rai Uno”

Con questa dichiarazione Andrea Di Carlo ha lasciato intendere una presunta omosessualità di Vito Coppola, diventato noto proprio dopo la partecipazione a Ballando con le Stelle e la tormentata liaison con Arisa, che va ormai avanti dallo scorso dicembre. Al momento i due fidanzati non hanno ancora replicato alle insinuazioni di Andrea.

Chi è Vito Coppola

Vito Coppola è un ballerino di 29 anni, nato e cresciuto in Campania, più precisamente ad Eboli. Vanta ben tredici vittorie assolute nella danza latina in giro per il mondo: Repubblica Ceca, Filippine, Bulgaria, Italia e molti altri paesi ancora. Nell’autunno 2021 è avvenuto il debutto di Vito nella versione italiana di Ballando con le Stelle.

Nel passato amoroso di Vito una storia importante con Valentina, studentessa e influencer di Eboli. I due si sono amati per sette anni, con tanto di convivenza: nel 2021 hanno deciso di dividere le loro strade. Oggi hanno mantenuto uno splendido rapporto d’amicizia.

Vito Coppola – padre ballerino e madre ginnasta che ha poi aperto un negozio di estetica – è laureato in Scienze motorie. Sono stati i genitori a consigliare al ragazzo di costruirsi un piano B alternativo alla danza.