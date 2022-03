Domenica In, Arisa e Coppola stanno insieme? Tarantelle, Venier sbrocca

Il troppo stroppia. O se preferite, il gioco è bello quando dura poco. Arisa e Vito Coppola, ai quali evidentemente piace strizzare l’occhio al gossip, continuano a dire e non dire. Altrimenti detto preferiscono giochicchiare, non rivelando quale sia realmente il loro rapporto: stanno assieme oppure no? Le tarantelle sul tema vanno avanti ormai da mesi, da quando cioè si sono conosciuti a Ballando con le Stelle: lui è stato il maestro di danza della cantante. Nel talent show di Milly Carlucci, naturalmente in diretta tv, si sono anche baciati. Dopotutto si sa che sul piccolo schermo, aizzare un poco la cronaca rosa, spesso paga. Ciò detto, dopo che è terminata la trasmissione di Rai Uno, Arisa e Vito non hanno smesso di farsi vedere assieme sui social, cercando di alimentare la curiosità sul loro legame. Ospiti a Domenica In nel corso della puntata del 20 marzo, sono finiti sotto le grinfie di Mara Venier, che, in cerca di chiarimenti sulla relazione, a un certo punto è pure sbroccata.

La “Zia”, da vecchia volpe televisiva, prima ha girato attorno al tema sentimentale. Visto che non ha ricevuto i feedback sperati, alla fine ha fatto la domanda diretta al danzatore e alla musicista, con tanto di sbrocco in romanesco. “Non mi di’ stupidate Vito, dimme la verità, state insieme o no?”, ha scandito una Venier un poco spazientita, provando a mettere alle strette i due ospiti. Arisa, come al solito, ha dato una delle sue risposte fumose, dicendo tutto e niente: “Io sì, sono fidanzata con lui; lui no, non lo è con me. Io invece sì”.

Coppola ha sorriso, prima che la padrona di casa di Domenica In ritentasse a chiarire la vicenda: “Ma tu, Arisa, che cosa vuoi da lui?”. “Ma Mara!”, ha esclamato la cantante, per evitare che il discorso finisse su un binario di doppi sensi. “Tu vuoi matrimonio, figli…”, ha incalzato la conduttrice veneta, trovando la smentita della diretta interessata.

Alla fine, come ormai da mesi, la musicista e il danzatore non hanno fatto luce sul loro legame, preferendo pronunciare dichiarazioni ambigue. A quanto pare Arisa ci sta prendendo gusto con il gossip: un simile atteggiamento lo aveva avuto anche nella relazione precedente vissuta con il manager Andrea Di Carlo. Pure allora ci fu una tarantella infinita sui tira e molla, con tanto di indizi seminati sui social.