Arisa e Vito Coppola, la storia decolla: arrivano le presentazioni in famiglia

Altro che amici… la relazione tra Arisa e Vito Coppola è più seria che mai. I due continuano a dichiararsi “non fidanzati” ma le ultime parole del ballerino e insegnante di Ballando con le Stelle parlano chiaro. Lo sportivo di Eboli ha ammesso di provare un sentimento molto forte nei confronti di Rosalba Pippa, che trova una donna unica ed eccezionale.

“La nostra è una forma d’amore, il nostro è un rapporto profondo”, ha affermato Vito Coppola alla rivista Di Più, chiarendo che continua a frequentare regolarmente Arisa, con la quale ora condivide un altro programma: Il Cantante Mascherato. Nello show di Milly Carlucci l’interprete è una delle giurate mentre Vito è il primo ballerino del corpo di ballo.

Al settimanale edito da Cairo Editore Vito Coppola ha spiegato che dopo la vittoria a Ballando con le Stelle lui e Arisa non si sono mai persi di vista. Insieme hanno trascorso pure le vacanze natalizie e hanno conosciuto le rispettive famiglie. Lei è andata ad Eboli, il Paese natale di Vito, mentre Coppola si è recato a Pignola, in provincia di Potenza.

“Abbiamo deciso di vivere giorno per giorno, senza fare progetti. Non avrebbe senso. La differenza d’età non ci spaventa, non la sentiamo proprio”

Vito Coppola ha 29 anni mentre Arisa è dieci anni più grande. Dopo Ballando con le Stelle il ballerino sta studiando dizione e recitazione: gli piacerebbe molto intraprendere una carriera da attore e per questo è molto concentrato sul suo percorso lavorativo che ha spiccato il volo dopo la chiamata di Milly Carlucci.

Vito ha chiarito che ringrazierà a vita la presentatrice Rai: grazie alla Carlucci è cambiata la vita privata e professionale di Coppola.

Chi è Vito Coppola

Vito Coppola è un ballerino di 29 anni, nato e cresciuto in Campania, più precisamente ad Eboli. Vanta ben tredici vittorie assolute nella danza latina in giro per il mondo: Repubblica Ceca, Filippine, Bulgaria, Italia e molti altri paesi ancora. Nell’autunno 2021 è avvenuto il debutto di Vito nella versione italiana di Ballando con le Stelle.

Nel passato amoroso di Vito una storia importante con Valentina, studentessa e influencer di Eboli. I due si sono amati per sette anni, con tanto di convivenza: nel 2021 hanno deciso di dividere le loro strade. Oggi hanno mantenuto uno splendido rapporto d’amicizia.

Vito Coppola – padre ballerino e madre ginnasta che ha poi aperto un negozio di estetica – è laureato in Scienze motorie. Sono stati i genitori a consigliare al ragazzo di costruirsi un piano B alternativo alla danza.