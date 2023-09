Domenica In apre coi Pooh: raffica di critiche e appelli alla Rai

Domenica In ha inaugurato la nuova edizione con i Pooh come primi ospiti, ma la scelta non è piaciuta a parte dell’utenza: le critiche.

Domenica In è tornato con la sua nuova edizione nella giornata di domenica 17 settembre. Alla guida del talk show pomeridiano c’è sempre Mara Venier, che iniziò la sua esperienza al timone del programma trent’anni fa. Pare, però, che il debutto della nuova edizione di Domenica In non sia stato dei migliori, a giudicare dalle critiche social provenienti da numerosi utenti.

Domenica In, ospiti i Pooh: pioggia di critiche

Cosa sta succedendo di preciso? Ebbene, Domenica In ha scelto di aprire la trasmissione con i Pooh come primi ospiti. Una scelta che, stando a quanto si legge su X, non è piaciuta così tanto a parte del pubblico, che si è riversato sui social per ribadire il proprio disappunto. Tanta l’ironia nel commentare l’inizio della prima puntata della nuova edizione di Domenica In: “Ormai si fa fatica a capire quale edizione di Domenica In stia andando in onda. Se non è ospite Albano trovi i Pooh. Ma che ca**o gli dovrai chiedere di nuovo alla 9293884737727194esima ospitata” ha fatto notare un utente. “Ah si inizia con un gruppo mai invitato a Domenica In” ha scritto un altro.

Qualcuno si è lamentato di come, a detta sua, Domenica In appaia sempre uguale, senza introdurre novità significative: “Domenica In sembra sempre uguale, sempre stessi ospiti, sempre stesse cose, mai una novità, mai niente di nuovo“. “In conferenza stampa: Domenica In avrà delle novità. Le novità: I Pooh” è stato uno dei commenti ironici che si può leggere facendo un giro su X. “Che bello alla prima puntata aver ospiti in esclusiva i Pooh. Che colpo ahahah” ha scritto un altro.

Nel complesso, quindi, appare chiaro come parte del pubblico non abbia gradito granché la scelta di puntare su ospiti come i Pooh per aprire la nuova edizione. La presenza del gruppo, ad ogni modo, era stata annunciata anche nella conferenza stampa di qualche giorno fa. Tra gli ospiti nella prima puntata del talk show della domenica anche Daniela (madre di Giogiò Cutolo, giovane recentemente ucciso a Napoli), Carlo Verdone, Matteo Garrone, The Kolors e Matteo Bocelli.