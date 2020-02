Domenica 9 febbraio 2020 ospiti in tv: Domenica In, Che tempo che fa, Live-Non è la d’Urso, Non è l’arena. Niente Domenica Live che tornerà la prossima settimana

Altra domenica ricca di ospiti televisivi quella del 9 febbraio 2020. Sulle reti Rai largo spazio al Festival di Sanremo, che ha visto un record di ascolti e la brillante conduzione di Amadeus in tandem con l’amico del cuore Rosario Fiorello. Ottima anche la presenza fissa di Tiziano Ferro. Mediaset, invece, rinuncia a Domenica Live (evitando lo scontro con Domenica In che sarà prolungata proprio per dare più voce alla kermesse ligure). Al suo posto ci sarà Domenica Rewind, con materiale di repertorio delle puntate del passato. Ci sarà invece Live-Non è la d’Urso in prime time su Canale 5, che si scontrerà con Che Tempo Che Fa su Rai Due e Non è l’Arena su La7.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Mara Venier dedicherà l’intera puntata al Festival di Sanremo con una lunga lista di ospiti della kermesse: attesi i big che hanno partecipato alla gara e i conduttori. La puntata del 9 febbraio andrà in onda dalla cittadina ligure.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live

In prima serata su Canale 5 andrà in onda un’altra puntata di Live – Non è la d’Urso. In studio ci saranno Pietro Delle Piane (il fidanzato di Antonella Elia chiarirà la vicenda foto con l’ex Fiore Argento, sottoponendosi alla macchina della verità). Spazio poi a Nina Moric e al caso Luigi Favoloso: la croata replicherà davanti ai genitori dell’ex. E ancora: ecco Vittorio Cecchi Gori e Rita Rusic che risponderanno a Valeria Marini.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Lo show sarà preceduto come di consueto da Che Tempo Che Farà (a partire dalle 19,40), con i divertenti sketch del Mago Forest, di Ale e Franz, di Raul Cremona e dell’inviato speciale Gigi Marzullo. A Che Tempo Che Fa sono attesi: il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese; il conduttore e direttore artistico del 70o Festival di Sanremo Amadeus; il fondatore delle Sardine Mattia Sartori; Achille Lauro con il suo ultimo pezzo “Me ne frego”, in gara al 70° Festival di Sanremo; Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria, Emma Marrone, nelle sale da giovedì 13 febbraio con il nuovo film di Gabriele Muccino “Gli anni più belli”; il virologo Roberto Burioni per un aggiornamento sul Coronavirus; Christian De Sica, Massimo Ghini, Paolo Rossi, Angela Finocchiaro, al cinema da giovedì 19 febbraio con il nuovo film di Fausto Brizzi “La mia banda suona il pop”; Orietta Berti, che quest’anno festeggia 55 anni di carriera. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo. Ci saranno anche Enzo Miccio e Max Giusti, due partecipanti della nuova edizione di “Pechino Express.

Gli ospiti e i temi di Massimo Giletti a Non è l’Arena

Ospiti dal mondo del giornalismo e della politica a Non è l’Arena, in cui Massimo Giletti affronterà i seguenti temi: