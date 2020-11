Che sia nella fascia pomeridiana o in prima serata, Mediaset e Rai preannunciano una domenica, come sempre, ricca di emozioni e colpi di scena per regalare ai telespettatori qualche momento di svago in più dopo un’intensa settimana di impegni e preoccupazioni. Da Zia Mara e Barbarella, che non mancano mai di divertire il pubblico tra le loro gaffe e frasi ad effetto, a Fazio in compagnia di argomenti più seri e ponderati. Ecco gli ospiti televisivi di domenica 8 novembre 2020.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

A Domenica In, per lo spazio dedicato a gossip e televisione, in arrivo Giancarlo Giannini che parlerà del suo dividersi tra carriera e vita privata facendo un ampio excursus sulla sua lunga attività cinematografica. In più, a quanto riporta Tv Blogo, renderà omaggio alla collega Monica Vitti, in occasione del suo 89° compleanno.

Di seguito, l’intervista alla giornalista Giovanna Botteri: parlerà del suo lavoro di reporter e ci farà entrare nel suo mondo professionale, a tutto tondo. L’inviata, infatti, è famosa nel panorama giornalistico per i suoi servizi a sfondo internazionale.

Per lo spazio musicale non mancherà un ultimo saluto a Stefano d’Orazio, batterista dei Pooh scomparso il 6 novembre scorso e l’intervento di Patty Pravo.

Mara Venier tratterà poi il caso di Andrea, ragazzo autistico di 27 anni, la cui storia ha ispirato anche un film per la regia di Gabriele Salvatores. A collegarsi da Castelfranco Veneto con la conduttrice sarà il padre Franco Antonello. Infine, lo spazio medico-scientifico ospiterà il Prof. Francesco Le Foche, immunologo, per fare il punto della situazione in Italia in riferimento all’aumento dei contagi da Covid-19.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

Il pomeriggio di Canale 5 sarà come sempre animato dalla presenza di Barbara d’Urso alle prese con l’omaggio dedicato a Fred Bongusto. Il cantante italiano si è spento infatti l’8 novembre dello scorso anno all’età di 84 anni a causa di problemi di salute e la figlia lo ricorderà in trasmissione.

Spazio poi a Riccardo Fogli, Karin Trentini e la piccola Michelle Mary. Infine, Marco Baldini racconterà del suo periodo buio e del fatto di essere diventato padre di Leonardo, suo primo figlio, avuto a 61 anni.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera

Continua a collezionare grandi successi Francesca Fialdini con il suo contenitore della domenica pomeriggio Da noi…a ruota libera. Le interviste, sia a personaggi famosi che a persone comuni, appassionano gli spettatori che la gratificano con ascolti sempre più incoraggianti.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Domenica 8 novembre su Rai3 nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Enrico Brignano, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz e lo spazio d’approfondimento sull’attualità curato da Roberto Saviano. Ospiti della puntata: la Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese; il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi; il sindaco di Bergamo Giorgio Gori; Alberto Mantovani, Direttore scientifico di Humanitas e Professore Emerito di Humanitas University.

E ancora: Walter Ricciardi, consulente scientifico del Ministro della Salute; Antonio Pesenti, coordinatore dell’Unità di crisi per le terapie intensive della Regione Lombardia; Rodolfo Conenna, direttore sanitario dell’Azienda Ospedaliera dei Colli; Giorgio Carbone, responsabile di Medicina e Chirurgia d’urgenza dell’ospedale Humanitas Gradenigo di Torino; Elisa Borghi, Daniela Carmagnola, Claudia Dellavia e Valentina Massa, ricercatrici dell’Università Statale di Milano che hanno messo a punto un tampone salivare molecolare per facilitare la diagnosi di positività al Coronavirus tra i bambini; il corrispondente Rai dagli USA Antonio Di Bella.

Dunque spazio a Fiorella Mannoia; Alessandro Del Piero; Vincenzo Mollica, protagonista con Enrico Brignano di uno speciale omaggio dedicato a Gigi Proietti; Sigfrido Ranucci; il pastry chef Ernst Knam e sua moglie Alessandra Mion.

A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Ospiti Valeria Marini e Raul Cremona; torna anche al tavolo Ernst Knam.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso

La prima serata di Canale 5 è Live-Non è la d’Urso. Tra le tante esclusive, dopo le elezioni americane parla Ivana Trump, con l’ex marito Rossano Rubicondi. Non mancherà l’omaggio a Gigi Proietti, colonna portante del teatro e della televisione italiana.

Tra gli ospiti anche la soubrette Heather Parisi. Per l’argomento Gf Vip l’ultima eliminata Guenda Goria affronterà un faccia a faccia con il padre nonché giornalista Amedeo Goria e l’ex fidanzato Telemaco. Infine, ci sarà la presunta fidanzata 22enne di Paolo Brosio e il confronto tra Alba Parietti e l’ex marito Franco Oppini.