Domenica 8 marzo 2020 ospiti in tv: Domenica In, Da noi…a ruota libera, Domenica Live, Che tempo che fa, Live-Non è la d’Urso

Il Coronavirus non ferma le trasmissioni domenicali. Seppur senza pubblico Mara Venier, Francesca Fialdini, Barbara d’Urso, Fabio Fazio e Massimo Giletti continueranno ad andare regolarmente in onda con i rispettivi programmi. Tanti gli ospiti che vedremo a Domenica In, Da noi… a ruota libera, Domenica Live, Che tempo che fa, Live-Non è la d’Urso e Non è l’Arena. Tra un’intervista e l’altra si darà grande spazio all’emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio l’Italia. Scopri di più su Gossipetv!

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

A Domenica In Mara Venier parlerà del Coronavirus con alcuni amici e colleghi: Pierluigi Diaco, Alberto Matano, Nunzia De Girolamo, Lino Banfi, Monica Marangoni, Don Mario Pieracci. Spazio a Ballando con le Stelle, in partenza il 28 marzo. Zia Mara intervisterà Gessica Notaro, protagonista del varietà due anni fa, e la concorrente della prossima edizione Barbara Bouchet. Interviste, inoltre, a: Patrizia Mirigliani, Enzo Granganiello e Massimo Ghini.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera

Anche Francesca Fialdini si occuperà di Ballando con le Stelle con una lunga intervista a Milly Carlucci. Ci sarà poi Luca Zingaretti, che sarà protagonista lunedì 9 marzo dei nuovi episodi de Il Commissario Montalbano. La Fialdini ospiterà Linda Raimondo, l’aspirante astronauta che sta studiando con tenacia per andare su Marte.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

A Domenica Live Barbara d’Urso tornerà ad occuparsi del Grande Fratello Vip. In studio avrà la madre di Antonio Zequila, che difenderà il figlio in merito alla querelle con Adriana Volpe (con il quale pare abbia avuto una storia d’amore in gioventù). Ci sarà Sylvie Lubamba per delle rivelazioni inedite su Pietro Delle Piane, il fidanzato di Antonella Elia. Ospiti Paolo Rossi e la moglie, che parleranno delle recenti nozze alle Maldive. Confermato il torneo Domenica Like: Alex Belli e Delia Duran vestiranno i panni di Shrek e Fiona.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Fabio Fazio parlerà ampiamente del tema Coronavirus nella nuova puntata di Che tempo che fa. Sull’argomento interverranno: l’Arcivescovo di Milano Mario Enrico Delpini, il Presidente del Parlamento Europeo David Maria Sassoli, il presidente del CONI Giovanni Malagò, il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli, il virologo Roberto Burioni, il direttore di Rai News Antonio Di Bella e gli inviati Iman Sabbah e Rino Pellino. Ci saranno anche Christian De Sica e Carlo Verdone e la campionessa di sci Federica Brignone. Tra gli ospiti pure la cantante Elodie e Giampiero Mughini.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso

A Live-Non è la d’Urso ci sarà Cristiano Malgioglio, che sfiderà le 5 sfere. Presente la nuova coppia formata da Luigi Mario Favoloso ed Elena Morali. Per lo spazio dedicato al Grande Fratello Vip si parlerà del fidanzato che Valeria Marini e Antonella Elia si sono contese anni fa. Protagonista dell’ascensore Clizia Incorvaia, che avrà un duro confronto con qualcuno che non vede da tempo.

Gli ospiti di Massimo Giletti a Non è l’Arena

Massimo Giletti accoglierà nel suo studio Virginia Giuffre, che ha di recente denunciato il miliardario Jeffrey Epstein e il principe Andrea, figlio della Regina Elisabetta.