Paolo Rossi e Federica Cappelletti sposi bis. Lui: “Pianto come un bimbo”

Paolo Rossi e Federica Cappelletti si sono risposati alle Maldive. L’ex calciatore senza parole: “Ho pianto come un bambino”

Paolo Rossi e la moglie Federica Cappelletti si sono detti nuovamente sì, risposandosi, a distanza di 10 anni dal matrimonio. La festa è stata celebrata alle Maldive, su una spiaggia da favola in sabbia fine e bianca, al calar del sole e scalzi. A incorniciare l’evento un mare cristallino. Ad aver avuto l’idea è stata Federica, che ha confezionato una magnifica sorpresa all’ex calciatore, oggi opinionista e imprenditore. A dare notizie del ‘rinnovo’ dei voti d’amore è stato il settimanale Chi (in edicola da domani 4 marzo), il quale ha anche parlato con Rossi che ha descritto di aver provato una grande emozione, tanto da essere scoppiato in lacrime. Lacrime di gioia…

“Faccio fatica a credere di aver vissuto un momento così magico”

Paolo e Federica condividono una love story da ben 22 anni: 12 di fidanzamento e 10 di matrimonio. Nei giorni scorsi hanno deciso di mettere un’ulteriore ‘ipoteca’ sulle nozze, scambiandosi ancora il fatidico ‘sì’, alle Maldive. “È stata una festa bellissima. Ha organizzato tutto mia moglie senza dirmi nulla”, ha dichiarato Rossi al settimanale Chi. “Ancora oggi – ha aggiunto – faccio fatica a credere di aver vissuto un momento così magico. Il panorama, i fiori bianchi, la danza maldiviana e quel tappeto di petali di rose rosse saranno difficili da dimenticare. Ho pianto come un bambino. Dieci anni di matrimonio, di questi tempi, non sono proprio pochi e poi, quando ho visto le nostre bambine vestite da damigelle, non sono più riuscito a contenere l’emozione.”

Paolo Rossi, ‘immortale’ nella cultura sportiva del Bel Paese

Paolo Rossi è nato a Prato il 23 settembre 1956. Nella cultura sportiva italiana, è diventato ‘immortale’ per essere stato il bomber azzurro nel mondiale indimenticabile del 1982. Per quel che riguarda la vita privata di ‘Pablito’, ci sono due matrimoni e tre figli. Da prime nozze, celebrate con Simonetta Rizzato, è nato il primogenito Alessandro. Dopo il divorzio, Rossi si è sposato con la giornalista Federica Cappelletti nel 2010. La coppia ha avuto due figlie: Maria Vittoria e Sofia Elena. Poi un ‘terzo’ matrimonio, da favola, alle Maldive…