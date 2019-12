Domenica 8 dicembre 2019 ospiti in tv: Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa e servizi Le Iene

Ennesima giornata ricca di ospiti in tv quella di domenica 8 dicembre 2019. Mara Venier, Barbara d’Urso, Fabio Fazio non si fermeranno nel giorno dell’Immacolata e ospiteranno nei loro salotti cantanti, attori e altre personalità note nel mondo dello spettacolo. Ma anche esponenti religiosi, scrittori e personalità attive nel sociale. Senza dimenticare i servizi de Le Iene, che verteranno come sempre su news, attualità, costume, scherzi e interviste. Scopri tutti i nomi su Gossipetv!

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Mara Venier ospiterà nel suo salotto domenicale Paolo Rossi, ex calciatore nonché campione del mondo nel 1982 oggi commentatore sportivo. Si farà festa poi con don Antonio Mazzi, che festeggerà in studio i suoi 90 anni. È prevista poi la presenza dell’attore e regista Vincenzo Salemme e del cantante Roby Facchinetti. Nel corso della diretta ci sarà un collegamento con piazza di Spagna, dalle 15:45 alle 16:25, per seguire la Preghiera di Papa Francesco alla Madonna dell’ Immacolata. In più è previsto un collegamento con Assisi per l’accensione dell’Albero di Natale.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

Domenica 8 dicembre tornerà a Domenica Live Paola Caruso, che replicherà alle recenti dichiarazioni del suo ex fidanzato Moreno Merlo. Presente anche Floriana Secondi, che avrà un confronto faccia a faccia con il suo ex compagno Daniele. Grande attesa, poi, per Cristiano Malgioglio, che si lascerà intervistare dall’amica Barbarella. Infine andrà avanti il torneo di Domenica Alive: Guendalina Tavassi e Filippo Nardi indosseranno i panni di Sandy e Danny, indimenticabili protagonisti del musical Grease.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Da Fabio Fazio su Rai 2 si ricorderà la strage di Piazza Fontana, avvenuta 50 anni fa. In studio ci saranno il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e Carlo Arnoldi, presidente dell’Associazione Piazza Fontana 12 dicembre 1969, che nell’attentato ha perso suo padre Giovanni. Altri ospiti: la regista Lina Wertmuller, il cantante Tommaso Paradiso, l’economista Carlo Cottarelli, gli attori Edoardo Leo, Stefano Accorsi e Jasmine Trinca, il conduttore Daniele Bossari. Al tavolo di Che tempo che fa ci sarà invece l’ex vincitrice di X Factor Francesca Michelin.

Ospiti e servizi de Le Iene su Italia Uno

Nella nuova puntata de Le Iene l’inviata Veronica Ruggeri tornerà sul caso Serena Mollicone, con nuove interviste e prove. Pablo Trincia raccoglierà invece le testimonianze di alcuni superstiti della tragedia di Corinaldo, dove hanno perso la vita ben sei persone. Mentre Ismaele La Vardera racconterà i soprusi e le truffe messe in atto da alcuni tassisti romani. Ci sarà poi un’intervista al giovane cantautore calabrese Aiello e un divertente scherzo a Benedetta Mazza.

Gli ospiti di Massimo Giletti a Non è l’Arena

Nello studio di Massimo Giletti si parlerà prevalentemente di politica con: Bruno Vespa, Gianluigi Paragone, Annalisa Chirico, Peter Gomez. Si tornerà sulla vicenda di Cardito e ci sarà un confronto-scontro tra Vittorio Sgarbi e Alessandro Cecchi Paone.