Quella di domenica 7 marzo sarà una giornata colpa di ospiti sanremesi in tv, con cui si commenterà a caldo la finale del 71° Festival della canzone italiana. Ovviamente, partendo da Rai Uno, Domenica In in diretta dall’Ariston di Sanremo ospiterà tutti i 26 cantanti della kermesse canora. Un pomeriggio tutto dedicato alla musica, quello proposto da Mara Venier e che si allungherà fino alle ore 20, quando darà la linea direttamente al TG1.

Proprio per lasciare spazio alla lunga carrellata di esibizioni e commenti post Sanremo, questa domenica non andrà in onda il programma di Francesca Fialdini, Da noi… A ruota libera, che tornerà domenica prossima, 14 marzo.

Dal fronte Mediaset, come tutte le domenica pomeriggio, sarà Barbara d’Urso con la sua Domenica Live ad accompagnare i telespettatori verso la sera. Come di consueto, in prima serata, la conduttrice campana tornerà anche con una nuova puntata di Live – Non è la d’Urso.

In occasione della finale di Sanremo, il vincitore del Festival si esibirà anche da Fabio Fazio, a Che tempo che fa. Nel corso del talk show di Rai tre anche tanti altri personaggi dello spettacolo e non.

Domenica In, la puntata dedicata interamente a Sanremo 2021

Puntata speciale per Domenica In che sarà eccezionalmente in diretta dal teatro Ariston di Sanremo. Mara Venier, come di consueto nel giorno successivo alla serata finale del Festival di Sanremo, ritroverà tutti i cantanti della kermesse e li farà esibire nuovamente sul palco più importante d’Italia. L’appuntamento con il programma di Rai uno slitta di qualche ore rispetto al consueto orario. Non andrà in onda alle ore 14 ma a partire dalle 15.30, per lasciare spazio alla diretta del TG1 che trasmetterà la Santa Messa celebrata da Papa Francesco dall’Iraq.

La Venier, però, proseguirà molto oltre il suo orario abituale e sarà in diretta fino alle ore 20.00, quando darà direttamente la linea alle notizie del telegiornale di Rai uno. Durante tutto il pomeriggio, insieme a tanti ospiti, tra cui giornalisti della sala stampa, personaggi dello spettacolo e opinionisti musicali, verranno commentate tutte le 26 canzoni del Festival di Sanremo. Si esibirà anche il vincitore delle Nuove Proposte, Gaudiano, decretato durante la quarta serata del Festival con la sua Polvere da sparo.

La domenica di Barbara d’Urso: per Live puntata shock e sorprendente

Domenica 7 marzo 2021, il consueto appuntamento con Domenica Live dei telespettatori di Canale 5, si trasformerà in Domenica Vintage. Una particolare puntata in cui verranno riproposte le principali interviste ai personaggi più amati che sono passati dallo studio di Barbara d’Urso.

Per quanto riguarda la prima serata con Live – Non è la d’Urso, la padrona non ha voluto lanciare anticipazioni. La conduttrice campana ha soltanto avvertito il suo pubblico che quella di domenica sera sarà una puntata shock, con numerose sorprese e tanti ospiti in studio.

Torna Che tempo che fa: Fazio ospita il vincitore di Sanremo 2021

Dopo la domenica di stop della scorsa settimana, Fabio Fazio è pronto a tornare alla scrivania del talk show di Rai tre, Che tempo che fa. Ospiti imperdibile della puntata del 7 marzo sarà il fresco vincitore del Festival di Sanremo. Ma rimanendo in tema di Festival, da Fazio arriverà anche uno delle presenze fisse della kermesse canora: il campione del Milan, Zlatan Ibrahimovic.

Per parlare della situazione sanitaria del nostro Paese interverrà il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli e anche l’economista Carlo Cottarelli. Dal mondo della tv arriverà Antonella Clerici, che con il programma, È sempre mezzogiorno, sta riscuotendo molto successo nella sua fascia oraria di Rai uno. Poi ancora, la scrittrice Michela Murgia che parlerà del suo nuovo libro appena uscito dal titolo “Stai zitta – e altre nove frasi che non vogliamo sentire più“.

Dal mondo del giornalismo saranno presenti il direttore de La Stampa Massimo Giannini e la giornalista de La Repubblica, Concita De Gregorio. Infine, come di consueto, nello spazio de Il Tavolo, Fabio Fazio ospiterà, insieme a il Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, anche Enzo Miccio e Orietta Berti, reduce dal successo sanremese.