Domenica 5 aprile 2020: ospiti Domenica In, Da noi… a ruota libera, Live-Non è la d’Urso, Che tempo che fa

Altra domenica sui generis quella che si appresta ad affrontare la tv italiana. Alcuni programmi, come Domenica Live di Canale 5, sono stati sospesi, altri proseguono con studi deserti e ospiti collegati via Skype oppure in studio, rispettando le distanze di sicurezza anticontagio. Sul piccolo schermo ritroveremo Mara Venier, Barbara d’Urso, Francesca Fialdini e Fabio Fazio, rispettivamente alla guida di Domenica In, Live-Non è la d’Urso, Da noi… a ruota libera e Che Tempo Che Fa. Non resta che andare a scoprire gli ospiti dei suddetti talk.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Anche nella Domenica delle Palme, Mara Venier tornerà in sella al programma di Rai Uno, ospitando Giorgio Panariello, Stefano De Martino, Red Canzian, Katia Ricciarelli, Vittorio Grigolo e Max Biaggi. Per parlare poi dell’emergenza sanitaria sarà collegato il Professor Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera

Francesca Fialdini, in onda subito dopo Mara Venier su Rai Uno, ospiterà Renzo Arbore, Bruno Vespa, Fiorella Mannoia, Luca Barbarossa, Neri Marcorè, Monsignor Milani, Valentina Marchei e Edoardo Melloni.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso

Barbara d’Urso dedicherà la puntata di Live-Non è la d’Urso all’emergenza Coronavirus. Il programma vedrà gli interventi di politici, giornalisti e opinionisti.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Fabio Fazio “Che Tempo Che Fa” ospiterà il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina; il Presidente della Regione Lazio e Segretario Nazionale del PD Nicola Zingaretti; il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli; i virologi Roberto Burioni e Guido Silvestri, professore ordinario e capo dipartimento di Patologia e Medicina di Laboratorio alla Emory University di Atlanta; il Presidente dell’Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro; il segretario generale nazionale della Federazione italiana medici di famiglia Silvestro Scotti. Prosegue lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giovanna Botteri da Pechino, Claudio Pagliara da New York, Marc Innaro da Mosca, Iman Sabbah da Parigi, Barbara Gruden da Berlino, Marco Varvello da Londra e Giammarco Sicuro da Madrid. La star mondiale Sting, che in questi giorni ha pubblicato un messaggio di solidarietà al nostro Paese, al quale è da sempre molto legato, si esibirà in una speciale performance live. E ancora, in collegamento, lo scrittore Roberto Saviano da New York; il giudice emerito della Corte Costituzionale Sabino Cassese; il comico Enrico Brignano.