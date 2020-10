Nuovo appuntamento domenica 4 ottobre con Mara Venier e la sua ‘Domenica In‘ (su Rai 1), Francesca Fialdini con ‘Da noi a ruota libera‘ e ma anche Barbara d’Urso e i suoi due programmi cult Domenica Live e Live – Non è la d’Urso (su Canale 5). Stando a quanto anticipato dagli spoiler saranno tanti gli ospiti e i colpi di scena che accadranno nei talk show. Ma non è tutto, perché altrettanti saranno i temi caldi e di grande attualità che saranno trattati con gli ospiti in studio anche da Massimo Giletti a Non è l’Arena, così come dal suo diretto concorrente Fabio Fazio a Che tempo che fa. Non rimane quindi che scoprire tutte le novità dei talk e programmi di approfondimento del prossimo giorno festivo.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In – Rai Uno

Negli studi Fabrizio Frizzi di Roma, la conduttrice di Domenica In, Mara Venier, ospiterà Marina Vannini, la mamma di Marco Vannini, per commentare insieme la recente sentenza della Cassazione ai danni della famiglia Ciontoli. Una storia drammatica che ha toccato e coinvolto profondamente tutta Italia. Chiusa la parentesi di cronaca, nel salotto di Mara Venier si siederanno l’attore Alessandro Gassmann, l’attrice Vittoria Mezzogiorno, ed ancora il cantante Rocco Hunt con Ana Mena. Appuntamento imperdibile è quello relativo ai protagonisti di Ballando con le Stelle. Come sempre ci saranno volti noti del programma di Milly Carlucci che saranno presenti in studio a Domenica In, mentre altri saranno in collegamento per commentare performance e avvenimenti avvenuti il sabato sera.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera – Rai Uno

L’attore Alessio Boni sarà ospite del salotto di Francesca Fialdini per parlare di come sia cambiata la sua vita dopo la paternità. A seguire sarà la conduttrice raccoglierà le confidenze di Carolyn Smith, la presidentessa della giuria di Ballando con le Stelle. L’ex ballerina parlerà di come ha affrontato la malattia. Tra gli altri ospiti attesi a Da noi…a ruota libera anche Andrea Delogu e Gianpaolo Morelli. Si tratteranno come sempre vicende riguardanti toccanti ed esemplari storie comuni.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live – Canale 5

Cosa succederà invece nei salotti televisivi di Lady Cologno? Stando a quanto riportano gli spoiler, nel salotto di Domenica Live siederanno il giornalista e conduttore televisivo Michele Cucuzza (che si trasformerà in Achille Lauro per Domenica Like). Quante preferenze riuscirà ad ottenere l’ex concorrente del Grande Fratello Vip? Sono tante le sorprese che riserverà ai telespettatori Barbara d’Urso. Tra le tante anche una sala cinema rinnovata per festeggiare il compleanno di Gigi Sabani. La cantante Donatella Milani interverrà per raccontare dei particolari inediti e toccanti della sua vita privata. Nella parte finale di Domenica Live si tornerà a parlare del fidanzato di Viola Valentino, che sembra aver avuto dei flirt contemporaneamente con alcune donne.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Non è la d’Urso – Canale 5

Nel talk show della domenica sera della rete ammiraglia Mediaset si parlerà con gli ospiti in studio dei temi caldi della settimana. Dall’Ares-gate, alle rivelazioni su Elisabetta Gregoraci. L’ex signora Briatore è attualmente una delle concorrenti più gettonate del Grande Fratello Vip. A rivelare nuovi retroscena sulla co-conduttrice di Battiti Live è l’ex manager Francesco Chiesa Soprani. Tra gli altri ospiti del programma anche l’hair stylist Federico Fashion Style, che farà dei chiarimenti circa le polemiche riguardanti i costi dei suoi nuovi locali.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa – Rai 3

Ospiti del secondo appuntamento di stagione di Che Tempo che Fa saranno il presidente della regione Lazio nonché segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, il celebre pluripremiato scrittore americano Ken Follet a cui seguirà l’intervista con uno degli attori più amati dagli italiani, Johnny Dorelli. A seguire interverranno anche l’attore Pierfrancesco Favino, che presenterà il suo ultimo film ‘Padrenostro’, il cantante Samuele Bersani, l’amatissimo ex giornalista Rai Vincenzo Mollica e Giovanni Floris.

Gli ospiti di Massimo Giletti a Non è l’arena – La7

Si preannuncia una puntata a dir poco spumeggiante quella di Non è l’arena di domenica 4 ottobre. Massimo Giletti affronterà con gli ospiti in studio uno dei fatti di cronaca più discusso nelle ultime settimane, cioè quello dell’Ares-gate. Il protagonista della vicenda, Alberto Tarallo, si è reso disponibile a rispondere alle domande del conduttore. In puntata si parlerà anche di Matteo Salvini e del caso Gregoretti.