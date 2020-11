Anche questa domenica saranno tantissime le star dello showbiz che animeranno il pomeriggio dei palinsesti Rai e Mediaset. Da Barbara d’Urso a Mara Venier a Fabio Fazio: ce n’è per tutti i gusti! Gli ospiti scelti da autori, conduttori e conduttrici del weekend avranno il compito di divertire, intrattenere, informare ed emozionare il pubblico. Scopriamo chi saranno.

Ospiti di Mara Venier a Domenica In

Torna Zia Mara con Domenica In, il programma pomeridiano in onda dalle 14.00 su Rai Uno. Questa volta l’ospite principale sarà Renato Zero. Il celebre cantante parlerà del suo nuovo lavoro discografico Zerosettanta, diviso in volumi di cui l’ultimo album ne rappresenta il terzo. Renato presenterà anche il suo nuovo singolo “L’amore sublime” e chiacchiererà con la Venier di tutta la sua carriera musicale, tra aneddoti privati e non.

In puntata interverrà l’ex parlamentare Alessandra Mussolini, reduce dall’esperienza di Ballando con le stelle. Spazio poi a Ornella Vanoni, Giovanna Botteri e Giovanna Ralli. Per l’attualità ci sarà il Ministro della giustizia Alfonso Bonafede che parlerà del problema della violenza sulle donne, e il Professor Le Foche che aggiornerà i telespettatori sull’emergenza sanitaria da Covid-19.

Ospiti di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera

Da noi… a ruota libera, in onda dalle 17,20 con Francesca Fialdini, ospiterà Flavio Insinna insieme al super campione de L’Eredità Massimo Cannoletta. Ci sarà anche l’attrice Veronica Pivetti. E ancora Francesco Arca e una bella storia di solidarietà che vede protagonista un uomo dell’Arma dei Carabinieri che ha scelto di fare una generosa donazione per dare una mano a chi in questo periodo non ha i mezzi economici per fare la spesa.

Ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

Barbara d’Urso sul finire di Pomeriggio 5 ha dato come al solito le anticipazioni per il suo programma pomeridiano Domenica Live. La padrona di casa ha cinguettato che ci saranno due uomini molto amati dal pubblico femminile: uno di loro sarà Sergio Muniz, che ha partecipato all’ultima edizione di Tale e Quale Show.

Tra gli altri ospiti accoglierà Marina La Rosa che racconterà per la prima volta in televisione di essere stata vittima di violenza da parte di un suo fidanzato.

Ospiti di Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso

Per gli ospiti che riguardano Live- Non è la d’Urso, sono stati annunciati l’ex gieffina Guenda Goria – si confronterà con l’ex fidanzato Telemaco Dell’Aquila. Inoltre, ampio spazio verrà dedicato a Diego Armando Maradona, morto il 25 novembre scorso. Diverse personalità interverranno sul Pibe de Oro.

Ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa su Rai 3 con Fabio Fazio che anche in questa domenica accoglierà nel suo programma importanti ospiti. Alla co-conduzione sempre Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Gigi Marzullo, Nino Frassica, Ale e Franz. Lo spazio di approfondimento sull’attualità è affidato a Roberto Saviano.

Tra gli ospiti: il Presidente del Parlamento europeo David Maria Sassoli, il Presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il fondatore e direttore esecutivo di Emergency Gino Strada, il Presidente del Consiglio superiore di sanità Franco Locatelli, Giacomo Gorini, immunologo dello Jenner Institute di Oxford, importante per il suo contributo per la creazione di un vaccino contro il Covid-19 in collaborazione con l’azienda farmaceutica britannica AstraZeneca, Roberto Burioni, Luca Mercalli, la giornalista Giovanna Botteri e il conduttore di Report Sigfrido Ranucci.

Per lo spazio dedicato alla musica e alla cultura saranno presenti i figli del Maestro Ennio Morricone, Marco e Andrea che parleranno della prima raccolta: “Morricone segreto” e del documentario dedicato al padre “Celebrating Ennio Morricone: The Secrets Behind His Genius”. Successivamente il vincitore di Sanremo Diodato suonerà live il suo nuovo singolo “Fino a farci scomparire”.

Alle 23.00 Il tavolo di Che Tempo Che Fa con Filippa Lagerbåck, Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz e tra gli ospiti parteciperanno anche il mago Silvan che ha appena pubblicato il suo libro “La nuova Arte Magica. Illusionisti, trucchi e magie di tutti i tempi”, Raul Cremona e Diodato.