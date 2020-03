Domenica 29 marzo 2020: ospiti Domenica In, Da noi… a ruota libera, Live-Non è la d’Urso, Che tempo che fa

L’epidemia da Covid-19 ha messo al tappeto diverse trasmissioni tv. Tuttavia non sono pochi coloro che continuano ad andare in onda. A non fermarsi sono diverse trasmissioni televisive domenicali. Seppur senza pubblico Mara Venier, Francesca Fialdini, Barbara d’Urso, Fabio Fazio continuano infatti a guidare i loro show. Dunque, anche per il 29 marzo 2020, sono tanti gli ospiti attesi e previsti nei vari salotti del piccolo schermo, seppur la maggior parte in collegamento via Skype. Andiamo a scoprire i volti noti che prenderanno parte a Domenica In, Da noi… a ruota libera, Che tempo che fa, Live-Non è la d’Urso.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Domenica In sarà in onda con la 29° puntata a partire dalle ore 14.00 su Rai1. Al timone ci sarà la ‘solita’ Mara Venier che avrà un ricco parterre di ospiti in collegamento. Si comincia dagli ospedali di Bergamo, Roma e Bari per raccontare tre nuove nascite. Poi, da Atene ci si collegherà con Mika. Spazio quindi a Don Antonio Mazzi che narrerà come, in una delle sue Comunità Exodus, alcuni ragazzi sono impegnati a produrre mascherine da distribuire gratuitamente. Roby Facchinetti, bergamasco doc, darà la sua testimonianza di quanto sta accadendo nella sua città, una tra le più colpite dall’epidemia. Ecco, dunque, Teo Teocoli da Varese che racconterà come sta vivendo la quarantena. E ancora Orietta Berti e padre Enzo Fortunato che proporrà un momento di riflessione dedicato a Papa Francesco. Infine ci sarà un omaggio a Lucia Bosè.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera

Francesca Fialdini, in onda subito dopo Domenica In alle 17,35 su Rai Uno, si collegherà con Vincenzo Salemme e il pianista e compositore Stefano Bollani. Inoltre, per fare il punto sull’emergenza Covid-19, saranno ospiti della puntata il giornalista d’inchiesta al timone di “Report” Sigfrido Ranucci e la scrittrice e giornalista Selvaggia Lucarelli. Interverranno nel corso del programma anche l’archeologo e conduttore tv Umberto Broccoli, il Rettore dell’Università di Perugia Maurizio Oliviero e l’attrice comica Barbara Foria.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Ospiti della puntata, che vede gli interventi di Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica: il Ministro della Salute Roberto Speranza; il virologo Roberto Burioni; il sindaco di Brescia Emilio Del Bono; il fondatore e direttore esecutivo di Emergency Gino Strada; il vice direttore scientifico dell’ospedale San Raffaele e membro del Gruppo Farmaci Unità di crisi COVID Regione Lombardia Fabio Ciceri; il direttore del Dipartimento di Emergenza, urgenza e area critica dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo Luca Lorini. Prosegue lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giovanna Botteri da Pechino, Claudio Pagliara da New York, Iman Sabbah da Parigi, Rino Pellino da Berlino, Marco Varvello da Londra e Giammarco Sicuro da Madrid. E ancora: l’ex Presidente del Consiglio Romano Prodi; l’astronauta Luca Parmitano, primo italiano scelto come Comandante della Stazione Spaziale Internazionale; il pilota e campione paralimpico Alex Zanardi; la campionessa di nuoto Federica Pellegrini; Giuliano Sangiorgi dei Negramaro per una speciale esibizione live; il comico Giorgio Panariello.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso

Barbara d’Urso dedicherà la puntata di Live-Non è la d’Urso all’emergenza Coronavirus. Il programma vedrà gli interventi di politici, giornalisti e opinionisti.