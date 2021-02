Tutti i personaggi dello spettacolo presenti nei principali salotti televisivi di Mara Venier, Barbara d’Urso, Francesca Fialdini. Fabio Fazio non andrà in onda

Una nuova domenica all’insegna del buon umore in tv quella del 28 febbraio 2021. L’ultimo giorno del mese ci porterà direttamente dentro la settimana sanremese che prenderà inizio proprio martedì 2 marzo. A questo proposito, alcuni programmi del daytime Rai affronteranno l’argomento Sanremo 2021 all’interno dei propri salotti televisivi e ospiteranno numerosi personaggi che interverranno sul tema musicale.

Partendo dal primo pomeriggio di Raiuno con Domenica In di Mara Venier che domenica prossima si trasferirà nella città dei fiori per accogliere tutti i partecipanti alla kermesse. A seguire Francesca Fialdini che ritornerà in studio dopo due settimane passate in quarantena dopo aver contratto il Coronavirus. Sul fronte Mediaset, come ogni domenica, subito dopo le consuete soap arriverà Domenica Live e in prima serata il secondo appuntamento di giornata con Barbara d’Urso, Live – Non è la d’Urso.

Diversamente dalle precedenti domenica, il 28 febbraio non andrà in onda in prima serata su Raitre il talk di Fabio Fazio, Che tempo che fa. Il conduttore ligure in diretta la scorsa settimana ha affermato che a causa di un intervento fissato da tempo avrà qualche difficoltà nel parlare. Motivo per cui l’azienda ha deciso di mandare in onda una nuova puntata di Report in sostituzione.

Domenica In, gli ospiti di Mara Venier del 28 febbraio: ci sarà Amadeus

Mara Venier, come ogni domenica, entrerà nelle case degli italiani a partire dalle ore 14:00 e nella prima parte di trasmissione affronterà il tema dell’emergenza sanitaria in Italia. In collegamento dalla Florida ci sarà la professoressa Ilaria Capua e in studio il professor Francesco Le Foche.

Successivamente, la “zia” Mara intervisterà Albano e con lui si vivrà uno speciale momento musicale. A seguire, a Domenica In arriverà anche il portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte, Rocco Casalino. E infine, nella parte dedicata al Festival di Sanremo, in collegamento ci sarà Amadeus, direttamente dalla città dei fiori, che svelerà alcune news e retroscena delle cinque serate che lo attendono.

Da noi… A ruota libera, gli ospiti di Francesca Fialdini

Dopo due settimana passate in quarantena per aver contratto il Covid-19, Francesca Fialdini torna al timone di Da noi… A ruota libera. Il programma della domenica pomeriggio di Raiuno aveva visto, negli ultimi due appuntamenti, un inedito Filippo Neviani, in arte Nek, alle prese con la conduzione in solitaria. La prova superata da parte del cantante ha permesso alla padrona di casa di intervenire da remoto dalla sua abitazione e di partecipare comunque alla diretta.

Dopo l’esito negativo del tampone, la Fialdini tornerà in diretta direttamente dagli studi Rai dedicati a Fabrizio Frizzi e, nella puntata di domenica 28 febbraio, ospiterà alcuni degli attori della fiction Rai Che Dio ci aiuti 6. E in particolare ad andare “a ruota libera” saranno Diana Del Bufalo, Gianmarco Saurino, Simonetta Columbu e Pierpaolo Spollon. L’ultima puntata della serie andrà in onda il giovedì dopo il Festival di Sanremo, il 11 marzo.

Ma oltre agli attori della fiction di Raiuno, Francesca Fialdini accompagnerà il suo pubblico con altri due ospiti d’eccezione: l’attore e comico Nino Frassica e il cantautore e musicista Piero Pelù.

Domenica Live e Live – Non è la d’Urso: gli ospiti di Barbara d’Urso

Su Canale 5, dopo la messa in onda delle consuete soap arriverà Domenica Live a partire dalle 17:10. Barbara d’Urso ospiterà in studio la famiglia della showgirl Carmen Di Pietro. Ma interverranno in puntata anche Pippo Franco, insieme al figlio Gabriele. E infine anche Federica Cappelletti, la vedova di Paolo Rossi.

In prima serata, a Live – Non è la d’Urso, invece, la conduttrice campana accoglierà l’ex portiere dell’Inter Walter Zenga che racconterà l’incontro che ha avuto con i suoi due figli, avvenuto subito dopo l’eliminazione dalla Casa del Gf Vip di Andrea Zenga. Ad affrontare le cinque temute sfere sarà l’ex gieffina Giulia Salemi. La ragazza, inoltre, avrà un incontro anche con un suo ex fidanzato. Grande ritorno in studio anche per la macchina della verità dell’Alabama che metterà alla prova presunte coppie famose e tradimenti.