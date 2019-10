Domenica 27 ottobre 2019 ospiti in tv: Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa, Non è l’Arena

Un’altra domenica ricca di ospiti in tv quella di domenica 27 ottobre 2019. Mara Venier, Barbara d’Urso, Fabio Fazio, Massimo Giletti ospiteranno nei loro salotti ballerini, cantanti, attori e altre personalità note nel mondo dello spettacolo. Ma anche esponenti religiosi, scrittori e personalità attive nel sociale. Scopri tutti i nomi su Gossipetv!

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Mara Venier ospiterà a Domenica In per la seconda volta Ilaria Cucchi, la sorella del defunto Stefano che è stata già ospite la scorsa stagione. Ci saranno Teo Teocoli, Lavinia Biagiotti e Nek. È saltata all’ultimo l’ospitata di Pamela Prati, che voleva tornare da zia Mara per chiedere scusa a tutto il pubblico. La Rai ha scelto di bloccare l’intervista alla soubrette sarda dopo la presa in giro della scorsa primavera. Tornerà in studio l’ospite fissa Orietta Berti, assente nelle ultime due settimane per alcuni problemi personali.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

A Domenica Live si tornerà a parlare della faida tra Eva e Mercedesz Henger per via di Lucas Peracchi. Barbara d’Urso mostrerà delle chat piuttosto compromettenti che potrebbero cambiare la situazione. Ci sarà poi la modella Youma, che racconterà la triste vicenda di cui è protagonista: da due anni è vittima di uno stalker. Rivedremo Diego Armando Maradona Junior e la moglie Nunzia, che presenteranno la secondogenita nata da pochi giorni India Nicole. Infine andrà avanti il torneo di Domenica Alive: questa settimana Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione interpreteranno La Bella e la Bestia.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Da Fabio Fazio a Che tempo che fa ci saranno Sua Eminenza Cardinale Matteo Zuppi, nominato da Papa Francesco nel Concistoro del 5 ottobre, e il conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Ospite del programma anche Nicoletta Mantovani che presenterà con il regista americano Ron Howard il docu-film evento dedicato a Luciano Pavarotti. Per la parte musicale ci sarà Emma Marrone, che parlerà del suo ultimo album Fortuna. In più spazio a Roberto Calasso, direttore editoriale e presidente di Adelphi, oltre che membro dell’American Academy of Arts and Sciences, che mostrerà Il libro di tutti i libri, decima parte di una serie letteraria iniziata nel 1983 con La rovina di Kasch.

Gli ospiti di Massimo Giletti a Non è l’Arena

Ospite speciale di Massimo Giletti a Non è l’Arena nella puntata di domenica 27 ottobre sarà Paolo Bonolis, che parlerà della sua autobiografia Perché parlavo da solo.