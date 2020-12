Domenica 27 dicembre 2020: ospiti Domenica In e Da noi…a ruota libera

Nuovi interessanti appuntamenti per la domenica in tv questo 27 dicembre 2020. Non andranno, però, in onda alcune delle trasmissioni che solitamente tengono compagnia ai telespettatori. Verranno trasmesse solo Domenica In e Da noi…a ruota libera su Rai Uno, come ogni domenica. L’ultimo appuntamento del 2020 di Domenica Live è stato lo scorso 13 dicembre, mentre Che tempo che fa e Live – Non è la d’Urso sono andati in onda anche il 20 gennaio. Questa è una pausa natalizia per i tre programmi.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

La sedicesima puntata di Domenica In, in onda questa domenica 27 dicembre 2020 alle ore 14 su Rai Uno, vede protagonisti diversi ospiti. Nel salotto di Mara Venier ci sarà tempo per il Vaccine day, ovvero la giornata che corrisponde all’avvio ufficiale in Europa e in Italia della campagna di vaccinazione. Si tratterà questo argomento con il ministro della Salute Roberto Speranza in collegamento e con il Commissario Straordinario per l’Emergenza Covid-19 Domenico Arcuri, che arriverà in studio. Subito dopo, parlerà della questione il professor Francesco Le Foche, immunologo del Policlinico Umberto I di Roma. Con un collegamento da Milano, sarà ospite nel programma anche Roberto Bolle che presenterà la quarta edizione di Danza con me, lo show che andrà in onda in prima serata su Rai 1 dal prossimo 1 gennaio. Verrà dedicato un ampio spazio a Massimo Ranieri e alla sua musica. Il noto cantante si esibirà con alcuni dei brani tratti dal nuovo album Qui e Adesso e con altri grandi successi. Si lascerà intervistare dalla Venier Clementino, giudice di The Voice Senior. Il rapper si svelerà tra carriera e vita privata. Ovviamente si esibirà. Infine, sarà presente l’astrologo Simon and the Stars.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera

Francesca Fialdini domani condurrà l’ultima puntata del 2020 di Da noi…a ruota libera, che ospiterà grandi ospiti. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice potrà intervistare Carlo Conti, che farà un bilancio dell’anno che sta per concludersi. Non solo, il presentatore parlerà dei suoi programmi tv, dei progetti personali, della sua esperienza difficile con il Covid-19 e il ritorno sul piccolo schermo con la nuova versione di Affari Tuoi. Si svelerà nel pomeriggio di domenica anche Arisa. La cantautrice tratterà argomenti che riguardano i messaggi body – positivity lanciati sui social e parlerà del rapporto con il suo corpo. Tornerà in studio Maurizio Lastrico, per portare il sorriso ai telespettatori in questi giorni. Infine, racconterà la sua avventura a L’Eredità, dopo il ritiro, il super campione Massimo Cannoletta. Non mancherà “una divertente incursione” di Flavio Insinna, conduttore del game show, come riportano le anticipazioni Rai.