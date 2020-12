Carlo Conti, rivelazioni inedite: “Il Covid stava per aggredire i polmoni”

Carlo Conti è tornato a raccontare la sua battaglia personale al Coronavirus. Oggi il conduttore in forza alla Rai sorride, il peggio è alla spalle e tutto si è risolto per il meglio. Per lui il Covid non è stato proprio una passeggiata, tanto che ha dovuto passare per il ricovero. E proprio sui giorni in ospedale, trascorsi al Careggi di Firenze, il toscano ha rivelato dei dettali inediti spiegando senza troppo girarci attorno che il “virus stava per attaccare i polmoni”. Fortunatamente, racconta sempre Conti, “i medici lo hanno fermato in tempo”. Le confessioni del presentatore sono arrivate lungo le colonne del magazine Oggi (in edicola da domani 23 dicembre 2020).

Il conduttore di Tale e Quel Show, che a breve sarà nuovamente in onda sulla rete ammiraglia Rai con Affari Tuoi – Viva gli sposi, ha inoltre ribadito che a oggi non ha ancora compreso come abbia potuto contagiarsi. Altro mistero è il fatto che in famiglia, e per fortuna, non ha infettato nessuno, né la moglie né il figlio. E ancora Conti, nonostante il ricovero, ha fatto sapere che in realtà non si “è mai sentito in pericolo”. Insomma non ha mai creduto che la situazione potesse, andare oltre il limite, cioè diventare drammatica, seppur non è stata certo tra le più rosee.

Al magazine Oggi ha quindi narrato come festeggerà il Natale. A tavola saranno in cinque: la consorte, il loro frutto d’amore Matteo e i suoi suoceri. “I miei purtroppo non ci sono più”, ha ricordato, aggiungendo che solitamente il 25 dicembre lo trascorre in compagnia anche di una sua cara zia di Livorno. Quest’anno però non sarà possibile a causa delle restrizioni per contenere la pandemia. Dunque niente prelibato caciucco preparato dalla zia, come da tradizione a casa Conti. Sarà per il prossimo anno.

Come sopra detto Conti sarà protagonista di Affari Tuoi – Viva gli sposi. Il game show si scontrerà con C’è Posta per Te, programma della concorrenza di Canale 5. Carlo sfiderà dunque l’amica Maria De Filippi (i due conduttori, oltre a stimarsi reciprocamente dal punto di vista professionale, hanno un ottimo rapporto umano che va oltre lo spettacolo). “Nessuna rivalità”, ha chiosato il toscano circa la battaglia sugli ascolti tv che lo vedrà fronteggiare la moglie di Maurizio Costanzo.