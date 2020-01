Domenica 26 gennaio 2020, ospiti in tv: Domenica Live, Domenica In, Live non è la d’Urso, Che tempo che fa e Non è l’Arena

Si prospetta una domenica ricca di sorprese, scoop e tanti personaggi che saranno ospiti nella varie trasmissioni televisive di Rai e Mediaset. Nel pomeridiano ci saranno Mara Venier al timone di Domenica In e Barbara d’Urso alla conduzione di Domenica Live. Quest’ultima sarà poi presente anche nella fascia serale di Canale 5 con l’appuntamento di Live non è la d’Urso, mentre sulle emittenti rivali ci saranno Massimo Giletti con Non è l’Arena e Fabio Fazio con Che Tempo che fa.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

La domenica pomeriggio della Rai inizierà con un’intervista a Donatella Rettore, la famosa cantante quest anno compie 45 anni di carriera. La Venier avrà poi in studio Massimo Boldi, il quale racconterà della sua vita privata e della sua carriera, soprattutto del suo rapporto con Irene Fornaciari. Il duo Benji e Fede presenteranno il nuovo album “Magnifico difetto”. Parte della puntata dedicata a Sanremo 2020, con un talk rappresentato dai cantanti Rosanna Fratello, Riccardo Fogli, Donatella Rettore e dai giornalisti Alberto Matano, Pierluigi Diaco, Pino Strabioli e Paolo Giordano.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

La conduttrice tornerà a parlare dell’intricato caso di Luigi Favoloso. Presenti in studio il padre e lo zio dell’ex concorrente del Grande Fratello. Poi avranno luogo due scontri: il primo riguarda l’ex Bonas di Avanti un Altro Paola Caruso e il suo ex compagno Moreno Merlo; Floriana Secondi avrà modo di confrontarsi con Daniele Pompili. In studio anche Eva Henger e la figlia Mercedesz, le quali sembra abbiano trovato un punto d’incontro. Infine spazio per Giovanni Ciacci che sarà alle prese con “Cambio Look Chic”, momento durante il quale il famoso stylist dovrà trasformare un vip in un’altrettanto personaggio noto della televisione.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso

Un appuntamento da non perdere per il pubblico che ha seguito la vicenda della scomparsa di Luigi Mario Favoloso: l’ex gieffino dovrà affrontare le cinque agguerritissime sfere. Successivamente il noto produttore cinematografico, Vittorio Cecchi Gori, si sottoporrà alla macchina della verità in merito all’incontro tra le sue ex mogli, Rita Rusic e Valeria Marini. Presente anche Paola Barale, anche lei alle prese con le cinque sfere di Live. Un atteso confronto tra l’ultimo eliminato del Grande Fratello Vip Ivan Gonzalez e Paola Caruso.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo che fa

Ospite del talk show la senatrice a vita Liliana Segre in occasione della Giornata della Memoria. Presente il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo per presentare il nuovo film “Odio l’estate” diretto da Massimo Venier; Riccardo Scamarcio, protagonista de “Il ladro di giorni” al cinema dal 6 Febbraio. Infine J-Ax per parlare del nuovo album “ReAle”; il comico Enrico Brignano; la presentatrice Lodovica Comello; il giornalista Giampiero Mughini.

Gli ospiti di Massimo Giletti a Non è l’Arena

Il nuovo appuntamento sarà in versione ridotta in occasione delle elezioni regionali di Emilia Romagna e Calabria. Sull’account ufficiale del programma, il conduttore Massimo Giletti ha svelato i temi che verranno affrontati domenica 26 gennaio 2020.