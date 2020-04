Domenica 26 aprile 2020: ospiti Domenica In, Da noi… a ruota libera, Live-Non è la d’Urso, Che tempo che fa, Non è l’Arena

Tanti gli appuntamenti sul piccolo schermo di domenica 26 aprile 2020. Come di consueto in tv ritroveremo Domenica In (Rai Uno) con Mara Venier, Da noi… a ruota libera (Rai Uno) con Francesca Fialdini, Che Tempo Che Fa (Rai Due) con Fabio Fazio, Live – Non è la d’Urso (Canale 5) con Barbara d’Urso e Non è l’arena (La7) con Massimo Giletti. Tutti talk che vedranno ospitate di personaggi celebri provenienti da diversi settori: dallo spettacolo alla cultura, passando per la politica e la scienza. Non resta che andare a scoprire tutti i volti noti che calcheranno i salotti tv o che saranno collegati con essi.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

A Domenica In Mara Venier ospiterà le attrici Anna Valle e Stefania Sandrelli, oltre ad Andrea e Veronica Bocelli. Spazio poi al conduttore Flavio Insinna e al comico Gabriele Cirilli. Per il mondo della musica ci sarà Morgan, al secolo Marco Castoldi, e Orietta Berti. Dunque ecco Massimo Boldi, Teo Teocoli ed i pasticcieri Iginio e Debora Massari. A completare le ospitate ci saranno Jerry Calà e il Professor Luca Richeldi per fare il punto sull’emergenza sanitaria legata al virus Covid 19.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera

Francesca Fialdini, a “Da Noi… A Ruota Libera”, ospiterà Rita Pavone, oltre a Serena Rossi con Giampaolo Morelli, protagonisti insieme del film “7 ore per farti innamorare”. E ancora, il giornalista e scrittore Andrea Vianello, l’attore Cesare Bocci, il conduttore tv Massimiliano Ossini e l’attore e comico Maurizio Lastrico. Nel corso della puntata la conduttrice si collegherà anche con il professor Roberto Fumagalli dell’ospedale Niguarda di Milano, che da mesi sta gestendo insieme al suo staff l’emergenza coronavirus e la preside di Caivano Eugenia Carfora che è riuscita a trasformare la sua scuola in un esempio di bellezza e legalità togliendo gli studenti dalle mani della Camorra.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso

Barbara d’Urso dedicherà una parte della puntata di Live-Non è la d’Urso all’emergenza Coronavirus. Il programma vedrà gli interventi di politici, giornalisti e opinionisti. Spazio poi all’intrattenimento. Presenti in collegamento Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, oltre a Valeria Marini.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Fabio Fazio, a Che Tempo che Fa, ospiterà il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, la Ministra delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali Teresa Bellanova, il Ministro delle Politiche giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora e Renzo Piano, architetto e senatore a vita. Ecco poi il virologo Roberto Burioni e Domenico Arcuri, commissario straordinario di Governo per l’emergenza Coronavirus. Spazio quindi all’economista Carlo Cottarelli, a Riccardo Dalla Favera, direttore dell’Institute for Cancer Genetics della Columbia University di New York, e a Pier Luigi Lopalco, professore ordinario di Igiene Generale e Applicata all’Università di Pisa e responsabile del coordinamento epidemiologico della Regione Puglia. E ancora: Mauro Salizzoni, vicepresidente del consiglio regionale del Piemonte, il giornalista Sigfrido Ranucci, il sindacalista Aboubakar Soumahoro, il Premio Oscar Nicola Piovani con una speciale esibizione ed il comico Enrico Brignano. Infine prosegue lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giammarco Sicuro da Madrid, Iman Sabbah da Parigi, Marco Varvello da Londra, Claudio Pagliara da New York, Enzo Nucci da Nairobi. In collegamento dal Brasile Emiliano Guanella.

Gli ospiti di Massimo Giletti a Non è l’Arena

Massimo Giletti a Non è l’Arena tratterà come di consueto temi politici e di cronaca. Per la puntata del 26 aprile ha inoltre messo a segno il colpaccio: in arrivo Vittorio Feltri, dopo la bufera che ha scatenato nei giorni scorsi per le sue frasi sui meridionali.