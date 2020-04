Gigi D’Alessio e Samanta Togni, critiche per Feltri: la polemica non si placa

Non sembra sgonfiarsi la polemica scatenata da Vittorio Feltri dopo le frasi pronunciate contro il Sud: dopo le critiche di Stefano De Martino, anche Gigi D’Alessio e Samanta Togni attaccano il giornalista

Una polemica che sembra non avere una fine. Dopo le critiche di Stefano De Martino di ieri attraverso un post su Twitter, ecco che alla lista si sono aggiunti anche il cantante Gigi D’Alessio e la ballerina Samanta Togni. Decisamente meno pacati del marito di Belen Rodriguez, i due si sono scagliati duramente contro Vittorio Feltri. Come ben sappiamo, il direttore di Libero ha rilasciato alcune dichiarazioni poco felici contro i meridionali durante una sua ospitata nella trasmissione Fuori dal coro di Mario Giordano. A niente è servito l’intervento del conduttore che gli ha fatto presente del fatto che tali parole avrebbero scatenato una forte diatriba. Come era previsto, in moltissimi si sono infuriati sul web, compresi numerosi personaggi dello spettacolo.

Gigi e Samanta, critiche per Vittorio Feltri

Orgogliosamente partenopeo, anche D’Alessio ha voluto dire la sua sulle esternazione del direttore di Libero, pubblicando il seguente messaggio su Instagram: “Sono meridionale e sono orgoglioso di esserlo. Spero che dopo questo episodio si possa smettere di dare spazio e dare voce ad un uomo che ormai ha perso la sua lucidità e offende solo per qualche punto di share. Mi auguro che chi ha facoltà di scegliere gli ospiti delle trasmissioni televisive non continui questa corsa al ribasso dell’intelligenza e della dignità”.

All’appello si è aggiunta anche Samanta Togni. La ballerina ha pubblicato uno scatto sui social in cui si vede una locandina di un’edicola che rifiuterebbe di vendere il quotidiano di Feltri. Nelle ultime ore, infatti, sta prendendo piede l’iniziativa per molte edicole nel Meridione. “Non credo ci sia bisogno di commentare… #unavergogna. Visto che alcuni non comprendono parte della frase, per me assolutamente scontata, trovo vergognose le parole di Feltri”.

Non tutti però sembrano condividere il pensiero della Togni: un fan infatti ha scritto: “Infatti, non c’è bisogno di commentare. Bastava capire il reale senso della frase detta da Feltri, ma è più comodo pensare di attaccare lui”. Immediata la replica di Samanta: “Feltri prima di essere un direttore di giornale è un italiano. Il suo ruolo lo rende anche un italiano privilegiato che avrebbe il dovere di tenere unito questo paese in un momento di grande difficoltà come quello che stiamo attraversando tutti noi italiani, indistintamente dal Nord al Sud”.

Stefano De Martino contro Feltri

Solo nella giornata di ieri, è arrivata anche la frecciata del ballerino campano. Stefano non ha fatto nomi ma sembra chiaro il riferimento al giornalista: “Io mi ricordo poche cose della storia a scuola ma mi stava antipatico Metternich, un cancelliere austriaco dell’800 che per disprezzare l’Italia disse ‘L’Italia è solo un’espressione geografica’, volendo intendere che, essendo divisa in tanti piccoli stati e staterelli, sempre occupati a litigare fra loro, non poteva avere nessuna considerazione. Ora a sentire certe dichiarazioni mi sembra che più di qualcuno sia rimasto fermo al 1800. Io sinceramente voglio guardare avanti”.