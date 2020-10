Altra domenica, altri ospiti. La stagione televisiva è ormai entrata nel vivo e tutti i principali programmi sono tornati in video. Anche il 25 ottobre 2020 sarà ricco di interviste a personaggi celebri. Non resta che andare a scoprire chi farà visita ai signori e alle signore della domenica del piccolo schermo, rispettivamente Mara Venier, Francesca Fialdini, Barbara d’Urso, Massimo Giletti e Fabio Fazio.

Ospiti di Mara Venier a Domenica In

La settima puntata di Domenica In vedrà al timone Mara Venier. Ecco gli ospiti attesi: l’attore Ezio Greggio, il regista e scrittore Marco Bocci, il cantante Francesco Gabbani e l’imitatrice Francesca Manzini. Per la slot dedicata al coronavirus ci saranno il professor Francesco Le Foche (immunologo) e Melania Rizzoli, in collegamento da Milano. La storia di questa settimana sarà quella di Andrea Rubera e Dario De Gregorio. Si tratta della coppia che qualche anno fa ricevette a casa una telefonata di Papa Francesco.

A seguire un talk dedicato a Papa Francesco, che di recente ha manifestato un’importante apertura a favore delle coppie arcobaleno. Ne parleranno in studio Giovanna Botteri, Massimo Franco, editorialista del Corriere della Sera, in collegamento Marco Tarquinio, direttore dell’Avvenire, don Antonio Mazzi e Selvaggia Lucarelli.

Ospiti di Francesca Fialdini a Da noi… a ruota libera

Francesca Fialdini ospiterà in studio i due attori Marco Giallini ed Edoardo Leo. Interverrà nel corso della puntata l’attore comico Francesco Paolantoni. Infine, focus sulla storia di una donna con un passato da modella di successo, costretta a reinventarsi diventando una capitana d’industria.

Ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

Barbara d’Urso riceverà Orietta Berti e Pippi Calzelunghe. L’attrice svedese festeggerà con il pubblico italiano il suo 50esimo compleanno. Spazio poi alle sorelle Vento, Flavia e Sabina. Le due hanno avuto diversi dissapori in passato.

Ospiti di Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso

A Live Non è la D’Urso saranno protagonisti Rita Dalla Chiesa, Morgan, Gina Lollobrigida e altri ospiti non ancora annunciati.

Ospiti di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Fabio Fazio accoglierà la Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, il Ministro delle Politiche giovanili e dello Sport Vincenzo Spadafora, il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il direttore sanitario dell’ATS di Milano Vittorio Demicheli, il direttore scientifico della divisione vaccini della GSK di Rosia (Siena) Rino Rappuoli. E ancora: la cantautrice statunitense LP con l’ultima hit “The One That You Love”; Walter Veltroni; Mara Venier; Francesco Guccini; Sigfrido Ranucci e Nello Scavo. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica e Gigi Marzullo. Ospiti: Massimo Lopez in collegamento, Geppi Cucciari e Francesca Fialdini.

Ospiti di Massimo Giletti a Non è l’Arena

Massimo Giletti con filmati e immagini esclusive racconterà la guerriglia urbana avvenuta a Napoli contro le misure anti-Covid. Ospiti: Luigi De Magistris, Pierpaolo Sileri, Alessandro Sallusti, Francesco Piccinini, Francesco Emilio Borrelli, Alessandro Cecchi Paone, Giulio Gambino, Pierino Di Silverio, Franco Fenoglio. E ancora: Sandra Amurri, Luigi De Magistris, Michele Placido, Luana Ilardo, Antonio Mastrapasqua, Roberta Bruzzone, David Murgia e Matteo Filippini.