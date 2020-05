Domenica 24 maggio 2020: ospiti Domenica In, Da noi…a ruota libera, Live-Non è la d’Urso, Che tempo che fa

Altra domenica televisiva ricca di trasmissioni e ospiti televisivi. Sul piccolo schermo torneranno in onda Mara Venier a Domenica In (Rai Uno), Francesca Fialdini a Da noi… A ruota libera (Rai Uno), Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa (Rai Due), Barbara d’Urso a Live – Non è la d’Urso (Canale 5) e Massimo Giletti a Non è l’Arena (La7). Andiamo a scoprire tutti gli ospiti che presenzieranno nei loro programmi.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Dopo la puntata della ‘discordia’, che ha visto l’ospitata di Pamela Prati, Mara Venier accoglierà Albano Carrisi, la coppia formata da Claudio Santamaria e Francesca Barra, il regista Ferzan Özpetek, la conduttrice de la Prova del Cuoco Elisa Isoardi e la cantante Anna Tatangelo. Per la stretta attualità, spazio a Luigi Brugnaro e Marino Lembo, rispettivamente sindaci di Venezia e di Capri. Ci sarà anche la virologa Ilaria Capua.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera

Francesca Fialdini ospiterà Orietta Berti e il giornalista e scrittore Massimo Gramellini, oltre al conduttore Gabriele Corsi assieme a Furio Corsetti e Giorgio Daviddi. I tre formano il mitico Trio Medusa. Tra i volti noti anche l’attrice Ludovica Nasti protagonista della fiction “L’Amica Geniale” e il sindaco di Siracusa Francesco Italia che narrerà come la sua città sta affrontando la Fase 2.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Fabio Fazio, coadiuvato come di consueto da Luciana Littizzetto, Filippa Lagerbåck, Gigi Marzullo, Mago Forest, Nino Frassica, Ale e Franz, Raul Cremona, ospiterà la Ministra dell’Interno Luciana Lamorgese; il Presidente del CONI Giovanni Malagò; Simone Inzaghi; Paola Perego; Roberto Saviano, in collegamento da New York; Francesco Piccolo, ora nelle librerie con “Momenti trascurabili vol. 3”; Marco Travaglio; l’economista Carlo Cottarelli; Giampiero Mughini; Enrico Brignano; Carlo Verdelli; Lello Arena; Raphael Gualazzi con una speciale esibizione live. E ancora, Roberto Burioni; il direttore di Immunodeficienze Virali all’Istituto nazionale malattie infettive Spallanzani di Roma Andrea Antinori; il microbiologo Rino Rappuoli, direttore scientifico della divisione vaccini della GSK di Rosia (Siena). Prosegue lo spazio con l’aggiornamento dal mondo, con il direttore di Rai News Antonio Di Bella e i corrispondenti Rai Giovanna Botteri da Pechino, Claudio Pagliara da New York, Marc Innaro da Mosca, Iman Sabbah da Parigi e Marco Varvello da Londra.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso

Barbara d’Urso, come avvenuto nelle puntate delle scorse settimane, ‘spezzerà’ il talk in due parti. La prima dedicata all’emergenza sanitaria e alla relativa Fase 2, la seconda all’attualità e alla cronaca rosa. Lo show celebrerà l’incontro tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, fidanzatisi al Grande Fratello Vip 4. I due, causa le norme anti contagio, non hanno più potuto vedersi. Domani la ri-unione in Sicilia, a favore delle telecamere di Live.

Gli ospiti di Massimo Giletti a Non è l’Arena

Massimo Giletti a Non è l’Arena porrà il focus su diversi argomenti legati alla cronaca e all’attualità, con tanti ospiti provenienti dal mondo del giornalismo e dalla politica