Anche per questa domenica 24 gennaio 2021 appuntamento con i presentatori di alcuni dei programma più amati della tv. Da Maria Venier a Fabio Fazio a Barbara d’Urso, dalla Rai a Mediaset, l’obiettivo è sempre quello di regalare al pubblico una domenica interessante e all’insegna della cultura e del divertimento.

Ecco quindi quali saranno gli ospiti che parteciperanno alle seguenti trasmissioni.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

Appuntamento alle 14.00 con Mara Venier su Rai 1. Anche per questa puntata zia Mara ha in serbo delle sorprese importanti grazie all’intervento ospiti di grande spicco e personalità. Primo fra tutti, Teo Mammucari, reduce dalla prima edizione de Il Cantante Mascherato. Il conduttore era stato anche il vincitore del programma di Milly Carlucci. A Domenica In Mammucari ripercorrerà i momenti più significativi e divertenti della sua carriera.

Parteciperà come ospite anche Gina Lollobrigida che proprio questa settimana si è sottoposta al vaccino e racconterà la sua testimonianza a favore della Campagna di Vaccinazione. Subito dopo spazio a cinema e televisione con Franco Nero, protagonista di numerosi film di successo sia in Italia che all’estero. In più ci sarà anche Lino Guanciale. L’attore de L’Allieva presenterà la nuova fiction di Rai 1 Il Commissario Ricciardi, di cui è il protagonista. L’attrice Isabella Rossellini, invece, sarà in collegamento da New York.

Per quanto riguarda lo spazio dedicato alla musica ci sarà Michele Bravi che presenterà il suo ultimo singolo “Mantieni il bacio”. Mentre sulla Campagna di Vaccinazione si esprimeranno il Prof. Francesco Le Foche e Vittorio Feltri, in collegamento da Milano.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Ospiti della puntata del nuovo appuntamento di Che Tempo Che Fa in onda a partire dalle 20.00 su Rai 3 ci saranno il consigliere scientifico del Ministro della Salute per la pandemia da Coronavirus Walter Ricciardi, Roberto Burioni e il responsabile della Strategia per le minacce alla salute e i vaccini presso l’EMA Marco Cavaleri.

Sarà tra gli ospiti anche Walter Veltroni, autore del libro “Tana libera tutti. Sami Modiano, il bambino che tornò da Auschwitz” in occasione del Giorno della Memoria del 27 gennaio. Verrà mostrato anche un contributo video esclusivo di Sami Modiano, uno degli ultimi testimoni diretti della Shoah, sopravvissuto al campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

Ad aggiungersi agli ospiti della serata Franco Baresi, vicepresidente onorario del Milan che si colloca nel panorama calcistico come uno dei più grandi difensori della storia del calcio. Con lui anche Beppe Baresi, uno dei calciatori più rappresentativi della storia nerazzurra che oggi svolge il ruolo di osservatore per l’Inter.

E ancora ci sarà Amadeus con Fiorello, Vincenzo Mollica che il 27 gennaio compirà 68 anni, Carlo Cottarelli, Paolo Mieli, Sigfrido Ranucci. E poi lo scrittore e direttore della Festa del Cinema di Roma Antonio Monda, Giovanna Botteri e l’inviato Rai dagli Stati Uniti Antonio Di Bella.

Per Il tavolo di Che Tempo Che Fa ci saranno il Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo e Ale e Franz. Ad unirsi a loro Stefano De Martino, Orietta Berti e i conduttori di “Radio2 Social Club” Luca Barbarossa e Andrea Perroni.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso

Tra gli ospiti del programma in prima serata di Barbara d’Urso ci sarà Alessandra Mussolini che parlerà del suo desiderio di cambiare vita. A seguire Agostina Belli e il giallo di sua madre. Si aggiunge lo scontro tanto atteso tra i figli di Walter Zenga, Nicolò e Jacopo.

Inoltre, ci sarà il ritorno di Federico Fashion Style che affronterà le sfere insieme a sua madre, che Barbara d’Urso ha detto di essere impaziente di conoscere.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live

Ancora tante sorprese nel pomeriggio a Domenica Live con Barbara d’Urso. In questa nuova puntata della trasmissione tanto attesa parteciperà come ospite la prima moglie di Walter Zenga, ovvero Elvira Carfagna, mamma di Jacopo Zenga.

Poi ci saranno Mario Ermito e Francesca Cipriani. L’ex gieffino ha diffidato la showgirl in merito alla questione legata a Giacomo Urtis e alla voce di una presunta liaison tra i due. Avverrà dunque un vero e proprio confronto. E ancora Barbara d’Urso parlerà del riavvicinamento tra Christian e Dora Moroni. La coppia sarà in studio. Infine un focus sull’incidente che ha coinvolto Amedeo Goria e Guenda, che dovrebbe aver buttato per terra una persona in motorino.