Domenica 22 dicembre 2019 ospiti in tv: Domenica In, Che tempo che fa e i servizi de Le Iene

L’anno si sta concludendo e i talk della tv si apprestano a dare il benvenuto al 2020. Per questo 2019 c’è chi è già andato in ferie, come Domenica Live, e chi invece farà di nuovo compagnia al pubblico del piccolo schermo con numerosi ospiti e e servizi. Tra questi Domenica In, guidata da Mara Venier, Le Iene e Che Tempo che Fa. Non resta che andare a scoprire tutte le personalità celebri attese negli studi televisivi.

Ospiti Domenica In

La 15° puntata di Domenica In accoglierà in studio la coppia Gigi D’alessio e Nino D’ Angelo, protagonisti del tour “Figli di un Re minore”. Al cospetto di Zia Mara, non mancheranno esibizioni live con l’aiuto dell’orchestra del programma. Ci saranno poi Ficarra e Picone, che racconteranno il loro ultimo film, “Il primo Natale”, già un successo al botteghino. Spazio poi a Massimo Ceccherini, istrione toscano che parlerà del suo privato e del film “Pinocchio” – regia di Matteo Garrone – in cui ha vestito i panni della Volpe. Dunque, ecco Bruno Vespa e il figlio Federico. Infine il regista Ferzan Ozpetek che parlerà della sua ultima fatica cinematografica, “La dea fortuna”. Il talk chiuderà in leggero anticipo, intorno alle 17.00 per lasciare spazio a uno speciale TG1 in attesa della partita di Supercoppa che vedrà fronteggiarsi Juventus e Lazio.

Ospiti di Che Tempo Che Fa

Domenica 22 dicembre 2019, ci sarà anche Che Tempo Che Fa dalle ore 21.00, preceduto alle ore 19.40 dal consueto appuntamento con Che Tempo Che Farà, con i divertenti sketch del Mago Forest e Raul Cremona, e con l’inviato speciale Gigi Marzullo. Per Fazio, solito ricco e ghiotto parterre di ospiti. Si racconteranno: l’allenatore dell’Inter ed ex CT della Nazionale Antonio Conte; i Negramaro, protagonisti del documentario “L’anima vista da qui”, disponibile in esclusiva su RaiPlay e realizzato per celebrare i 20 anni di carriera della band salentina; Roberto Bolle, che l’1 gennaio torna per il terzo anno consecutivo su Rai1 col suo grande show “Danza con me” e la chiacchieratissima showgirl Belen Rodirguez. Altre personalità attese sono: Don Carmelo La Magra, parroco di San Gerlando, unica parrocchia di Lampedusa; lo scrittore Roberto Saviano insieme alla giornalista, artista e attivista turca Zehra Dogan; il giornalista e conduttore televisivo Corrado Formigli; la senatrice Licia Ronzulli; la conduttrice Francesca Fialdini; e Federico Ielapi, il bambino protagonista del nuovo “Pinocchio” di Matteo Garrone. A chiudere la serata il classico Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Nino Frassica, Mago Forest, Gigi Marzullo, Ale e Franz, Raul Cremona e Cristina D’Avena.

Ospiti e servizi de Le Iene

Nella nuova puntata in onda domenica 22 dicembre sarà ricapitolata l’inchiesta di Gaston Zama con l’aggiunta di nuove testimonianze sul caso Chico Forti. Inoltre ci sarà l’intervista doppia realizzata a Pupo e Wanda Nara, opinionisti del GF Vip 4. Matteo Viviani e Riccardo Spagnoli tornano invece a occuparsi della Sezione Misure di Prevenzione del tribunale di Palermo e della sua presidente: Silvana Saguto.