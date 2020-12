Nuovo appuntamento domenicale con Mara Venier, Francesca Fialdini, Barbara d’Urso e Fabio Fazio. I quattro conduttori ospiteranno nei loro programmi importanti esponenti della musica, della recitazione, ma anche politici e divulgatori scientifici. Attenzione: da domenica 20 dicembre non va più in onda Domenica Live. Il contenitore pomeridiano di Canale 5 è fermo per la consueta pausa natalizia e tornerà regolarmente in onda a gennaio.

Gli ospiti di Mara Venier a Domenica In

La quindicesima puntata di Domenica In, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, si aprirà con uno speciale collegamento con Zucchero, che interverrà in più momenti nel corso della puntata. Il cantante si esibirà con la sua band cantando alcuni brani tratti dal nuovo album D.O.C., oltre ad alcuni classici del suo repertorio come Così celeste. Stefano De Martino leggerà una originale lettera a Babbo Natale per poi esibirsi insieme con Biagio Izzo in una classica canzone di Natale come Tu scendi dalle stelle. Massimo Boldi farà una sorpresa a Mara Venier vestendo i panni di Babbo Natale, mentre lo chef Gennaro Esposito presenterà alcuni piatti e dolci della tradizione napoletana per un ideale pranzo di Natale. L’attore Sergio Castellitto interverrà per presentare il film per la tv Natale in casa Cupiello, in onda su Rai1 martedì 22 dicembre. Nel corso della puntata ci sarà anche un ricordo di Moira Orfei con Luca Alghisi, autore del libro Come gli equilibristi-La mia vita con Moira. Andrea Sannino si esibirà con il suo singolo È gioia. Sul finale ci sarà un collegamento con i 3 giudici di The Voice Senior Al Bano, Gigi D’Alessio e Clementino per ricordare l’appuntamento con la finale di domenica 20 dicembre, condotta da Antonella Clerici.

Gli ospiti di Francesca Fialdini a Da noi…a ruota libera

Francesca Fialdini ospiterà in diretta Giorgio Panariello per un ritratto a tutto tondo sulla sua vita privata e professionale a partire dal racconto dei momenti natalizi che più gli stanno a cuore e ama ricordare. Con Bruno Vespa si farà il punto su questo Natale particolare, alla luce anche delle nuove disposizioni per il periodo di festa definite dal Decreto Legge. Nel corso della sua intervista interverrà un giovane ornitologo che ha avuto l’onore di ricevere l’attestato di Alfiere della Repubblica Italiana, per un confronto tra due scrittori. Infine, una toccante storia di fratellanza e accoglienza che ha per protagonista un ragazzo di origini nigeriane accolto da una famiglia generosa che l’ha aiutato a trovare anche un lavoro. Come sempre al centro del programma il dialogo con “persone comuni”, personaggi e artisti del nostro tempo accomunati tutti da una storia interessante da raccontare e dal desiderio di farlo senza filtri. Anche quest’anno riflettori accesi sull’attualità con particolare attenzione alle storie femminili, nelle loro varie declinazioni, donne che hanno saputo trovare la loro strada contro ogni avversità.

Gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa

Ultimo appuntamento del 2020 con Fabio Fazio. Tra gli ospiti della puntata il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale Luigi Di Maio, l’ attore, regista e produttore George Clooney e la popstar Robbie Williams. Torna in tv per presentare l’ultimo lavoro discografico pure Claudio Baglioni. E ancora: il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità Franco Locatelli; il Direttore scientifico di Humanitas e Professore Emerito di Humanitas University Alberto Mantovani; il Presidente del CONI Giovanni Malagò; Veronika Tsepkalo, una delle 3 donne bielorusse leader dell’opposizione democratica contro Alexander Lukashenko; Massimo Lopez. A chiudere la serata, Che Tempo Che Fa – Il tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo, Ale e Franz. Ospite Miss Italia 2020, Martina Sambucini.

Gli ospiti di Barbara d’Urso a Live-Non è la d’Urso

Ultima puntata del 2020 per Live-Non è la d’Urso. Si tornerà a parlare della morte di Paola Rossi: in studio ci sarà la vedova Federica Cappelletti. Si affronterà poi il caso Gessica Notaro con la madre della soubrette. Barbara d’Urso affronterà di nuovo il tema delle violenze di Alberto Genovese e quello della scomparsa di Diego Armando Maradona. Dal Grande Fratello Vip ci sarà Selvaggia Roma che, dopo tanti anni, incontrerà di nuovo il padre. Torneranno inoltre Paolo Brosio e la fidanzata 22enne Marialaura De Vitis.