Prima domenica di maggio all’insegna della precauzione e dell’intrattenimento, come sempre, soprattutto nei salotti più famosi della tv. I consueti appuntamenti con il dì di festa non si fermano e ci terranno compagnia fino a giugno inoltrato.

Domenica 2 maggio 2021 a farci compagnia ci sarà Mara Venier con la sua Domenica In e i suoi ospiti pronti a raccontare un pezzo di sé ai telespettatori del famoso contenitore festivo. A seguire, come sempre, l’appuntamento è con Francesca Fialdini: a partire dalle 17:20 Da noi… A ruota libera tornerà su Rai 1 per raccontare aspetti inediti dei personaggi più amati della tv.

Su Canale 5, torna l’appuntamento domenicale con Barbara d’Urso e la sua Domenica Live di ben quattro ore. In prima serata, invece, su Rai 3, ci immergiamo nell’attualità e nell’intrattenimento con Che tempo che fa. In particolare, Fabio Fazio ospiterà nel suo programma l’ex calciatore del Milan e attuale allenatore dell’Ucraina, Andriy Shevchenko.

Domenica In: Mara Venier insieme ad Ambra Angiolini e Alessandra Amoroso

L’appuntamento con Domenica In, a partire dalle ore 14:00, si aprirà con il segmento dedicato all’emergenza sanitaria. A discutere sulla questione, in studio ci sarà il Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri per fare il punto sulle nuove riaperture e sulla variante indiana. Sulla situazione vaccini, interverranno il professor Luca Richeldi, direttore del Dipartimento di Pneumologia presso il Policlinico Gemelli di Roma. In collegamento Alessandro Sallusti, direttore de Il Giornale, la corrispondente Rai, Giovanna Botteri, da Pechino e Albano Carrisi, per un appello a favore della ripresa dei concerti dal vivo.

Nel corso della puntata, largo spazio alla musica e in particolare a quella dell’artista salentina, Alessandra Amoroso. La cantante presenterà i suoi due nuovi singoli, Piuma e Sorriso grande. A seguire, sarà la volta dell’intervista ad Ambra Angiolini. L’attrice, impegnata nella conduzione del Concerto del Primo Maggio, tornerà a Domenica In dopo l’ospitata dello scorso anno.

Inoltre, ospiti di Mara Venier saranno anche Eva Grimaldi e Imma Battaglia, a due anni dal loro matrimonio. E il cantautore, Enrico Nigiotti che presenterà il suo nuovo singolo, Notti di luna.

Domenica Live con Barbara d’Urso e “Tantissimi ospiti”

Nuovo appuntamento domenicale con la versione allungata di Domenica Live. Ben quattro ore di diretta per il programma di Barbara d’Urso che dedicherà la prima parte di puntata all’attualità. A seguire, il salotto della conduttrice campana si arricchirà di nuovi ospiti con cui parlare dell’Isola dei Famosi e di scoop imperdibili.

Nel corso dell’ultima puntata settimanale di pomeriggio 5, d’Urso non ha voluto dare molte anticipazione circa la trasmissione domenicale. Ma ha sottolineato che ci saranno tantissimi cose di cui parlare e altrettanti ospiti con cui trascorrere il pomeriggio.

Da noi… A ruota libera: Francesca Fialdini accoglie Walter Veltroni e Cristiano Malgioglio

Il consueto appuntamento della domenica pomeriggio con Da noi… A ruota libera avrà come primo ospite di puntata Walter Veltroni. L’ex sindaco di Roma compirà un viaggio tra le tappe fondamentali del nostro Paese grazie all’uscita del suo nuovo libro, Il caso Moro e la Prima Repubblica.

Protagonisti del programma di Francesca Fialdini saranno anche gli attori della nuova fiction Rai Chiamami ancora amore, in partenza lunedì 3 maggio, Greta Scarano, Claudia Pandolfi e Simone Liberati. Infine, l’ultimo spazio accoglierà Cristiano Malgioglio che si racconterà a cuore aperto tra musica e vita privata, portando in scena memorabili aneddoti della sua sfavillante carriera artistica.

Che tempo che fa: Fabio Fazio ospita il Pallone D’Oro Andriy Shevchenko

La nuova puntata di Che tempo che fa sarà caratterizzata dalla presenza di due figure di spicco. La prima è un’intervista esclusiva al ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao. Nel il programma di prima serata di Rai 3 arriva anche uno degli attaccanti più forti al mondo, Pallone d’Oro nel 2004, attuale allenatore della Nazionale di calcio dell’Ucraina, Andriy Shevchenko. Il grande campione presenterà in esclusiva il suo primo libro autobiografico, Forza gentile – La mia vita, il mio calcio, scritto con Alessandro Alciato.

Ospiti di puntata anche i genitori di Giulio Regeni, Claudio Regeni e Paola Deffendi, insieme con l’avvocata Alessandra Ballerini. Poi ancora, il direttore scientifico di Humanitas e professore emerito di Humanitas University, Alberto Mantovani. E lo scrittore olandese Benjamìn Labatut, nelle librerie con il suo ultimo libro, Quando abbiamo smesso di capire il mondo.

Infine, nell’ultima parte di puntata, saranno presenti a Il Tavolo, il Mago Forest, Nino Frassica e Gigi Marzullo. E anche la ginnasta italiana, Vanessa Ferrari, il comico Lillo Petrolo, Luca Barbarossa, nelle librerie con la sua autobiografia, Non perderti niente, Andrea Perroni e Orietta Berti.